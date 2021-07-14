Политолог объяснила, кто может обеспечить максимальную прозрачность выборов в Госдуму
Предстоящие выборы в сентябре 2021 года пройдут честно и прозрачно благодаря многочисленному корпусу наблюдателей. Об этом заявила политолог-международник, специалист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дарья Горлова.
По словам эксперта, открытость и прозрачность политических выборов всегда напрямую связана с работой наблюдательных органов.
«У нас в России с этим все достаточно хорошо. Недавно прошел форум молодых политологов, на котором выступала Элла Памфилова (председатель Центральной избирательной комиссии России – ред.). Было очень многое сказано о том, что за последние несколько лет число наблюдателей на выборах в России значительно выросло», – рассказала Горлова.
Она добавила, что современные технологии позволяют проводить наблюдение даже в условиях дистанционного электронного голосования. Поэтому прозрачность предстоящих выборов будет беспрецедентно высокой.
«Особенно важно, что к контролю за ходом голосования привлекаются многие общественные организации. Это положительно сказывается на ситуации. Чем больше общественных организаций принимают участие в наблюдении за выборами, тем выше вероятность того, что все правила и нормы будут соблюдены», – пояснила Горлова.
Выборы в Госдуму в этом году будут проходить три дня - с 17 по 19 сентября. Вместе с выборами в нижнюю палату Федерального собрания в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.