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Политика

Политолог: «Началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы»

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 11:03
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 11:03
1 мин
APUkraine/ twitter.com/Globallookpress.com
Политолог: «Началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы»

В вооруженных силах Украины после информации о переброске Россией своих войск к границам началось массовое дезертирство. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог Сергей Марков.

«Как только пошла информация о настоящей концентрации настоящих российских войск, началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы», - написал эксперт.

Марков сообщил, что без разрешения уехали 44 человека только из 36-й бригады морской пехоты, дислоцированной под Мариуполем. По оценке эксперта, в боевых действиях готовы участвовать только 40% личного состава украинской армии, пишут «Аргументы недели».

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