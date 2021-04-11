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Политика
Политолог: «Началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы»
11 апреля, 2021 11:03
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Политолог: «Началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы»
В вооруженных силах Украины после информации о переброске Россией своих войск к границам началось массовое дезертирство. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог Сергей Марков.
«Как только пошла информация о настоящей концентрации настоящих российских войск, началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы», - написал эксперт.
Марков сообщил, что без разрешения уехали 44 человека только из 36-й бригады морской пехоты, дислоцированной под Мариуполем. По оценке эксперта, в боевых действиях готовы участвовать только 40% личного состава украинской армии, пишут «Аргументы недели».
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