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Политика

Политолог Ковтун: «Противостояние будет длиться еще от пяти до десяти лет»

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 12:54
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 12:54
1 мин
facebook.com/andriy.tsaplienko/Globallookpress.com
Политолог Ковтун: «Противостояние будет длиться еще от пяти до десяти лет»

Противостояние между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может продолжаться до десяти лет, уверен директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.

«Противостояние будет длиться еще от пяти до десяти лет. Причем я не вижу перспектив разрешения этого конфликта», - сказал он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, конфликт Украины с ДНР и ЛНР принял затяжной характер, поэтому не может закончиться быстро.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. В это время началось активное наступление сил ВСУ на самопровозглашенные республики.

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Донецк
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