Политика

Политолог Ковтун: «Противостояние будет длиться еще от пяти до десяти лет»

Противостояние между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может продолжаться до десяти лет, уверен директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.

«Противостояние будет длиться еще от пяти до десяти лет. Причем я не вижу перспектив разрешения этого конфликта», - сказал он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, конфликт Украины с ДНР и ЛНР принял затяжной характер, поэтому не может закончиться быстро.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. В это время началось активное наступление сил ВСУ на самопровозглашенные республики.