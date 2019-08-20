Политический буллинг по-русски

Столичный ресторан «Армения», чьи владельцы подали иск к организаторам несанкционированного митинга, подвергся интернет-травле. Пока одни рушат рейтинг ресторана в соцсетях и заваливают аккаунты «Армении» сообщениями с проклятиями, другие постят фотографии с веранды «с самым лучшим кофе в Москве». «Русская Планета» решила вспомнить, кто в последнее время пострадал из-за травли на фоне событий вокруг выборов в Мосгордуму.

Не на тех наехали

Доподлинно неизвестно, чем руководствовались владельцы ресторана «Армения», подавая в суд на организаторов несанкционированной акции 27 июля. То ли упоминаний в СМИ захотелось, то ли и правда, вынужденное закрытие ресторана в дни «народных гуляний» привело к большим финансовым потерям.

Аккаунт ресторана на сайте для путешествий TripAdvisor пережил массированную атаку недоброжелателей, которые считают, что ресторан противостоит демократии, прогрессу и вообще против свободы. Шутка ли, посметь подать в суд на Соболь, Яшина и Навального! Да ещё и денег требуют – рестораторы рассчитывают возместить ущерб в более чем 550 тысяч рублей.

Длинный черный волос в салате это перебор.

Тратя деньги в этом ресторане, вы поддерживаете деградацию понятия высокой кухни.

Никогда бы не подумал, что в Москве есть подобное. Сервис кошмар, еда крайне посредственная

- пишут пользователи на страничке ресторана.

Буквально за день-два рейтинг заведения упал до отметки в две звезды. Количество гневных сообщений было столь велико, что сайт был вынужден отключить комментарии в профиле ресторана.

TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте. Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения Вашего отзыва!

Схожим образом блюстители демократической морали атаковали другие страницы ресторана. Гневными отзывами завален профиль ресторана на Facebook, на сайте Афиши и других ресурсах. Там к якобы найденным в салате волосах добавилось и такое: «Плесень на репутации. Не забудем, не простим!».

Ради демократии, оказывается можно, беззастенчиво врать о тараканах, крысах, плохом обслуживании и других ужасах.

Не там спели

Ещё одна несанкционированная акция оппозиции, на этот раз 3 августа, привела к травле рок-музыкантов из группы «Чайф». Претензии к рокерам были просты: они посмели выступить на фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького, в то время, как сознательные граждане боролись на бульварах с Росгвардией за нашу и вашу свободу.

И не важно, что музыканты договорились с московскими властями выступить в парке аж за две недели. Не помогли оправдания Владимира Шахрина в том, что группа приезжает в Москву крайне редко, раз в три месяца, и они знать не знали, что попадут между Сциллой и Харибдой, оппозицией и московской мэрией. Страницы «Чайф» в соцсетях оказались закрыты от комментариев. Кроме стандартных «как вы могли», «я никогда не буду больше слушать вашу музыку» музыкантов проклинали на все лады и желали смерти.

В числе претензий к музыкантам был упрёк в том, что, мол, группа «Ногу Свело» и Алексей Кортнев из «Несчастного случая» проявили «гражданскую сознательность» и отказались выступать на фестивале по идейным соображениям.

Я знаю их круг общения. И они боятся общественного порицания. На самом деле это интернет-террор

- ответил недоброжелателям Шахрин.

Правда, непонятно, почему гнев столичной интеллигенции миновал проходивший в тот же день фестиваль «Пикник Афиши». Возможно, лидеру группы «Чайф» просто решили припомнить недавние екатеринбургские протесты из-за строительства храма: тогда Владимир Шахрин поддержал проект в парке, к неудовольствию прогрессивной общественности.

Не туда пошла

Если вы наивно полагаете, что с травлей рискуют столкнуться исключительно те, кто не желает поддерживать светлоликую оппозицию в чём бы то ни было, то ошибаетесь. Ради свободы и демократии сожрать можно и своего. Именно это произошло с известной правозащитницей Нютой Федермессер.

Она основала фонд помощи хосписам «Вера» и ради того, чтобы получить возможность более эффективно помогать пациентам, решила идти на выборы в Мосгордуму.

Всё бы ничего, только в этом же самом округе свои кандидатуры заявили Сергей Митрохин и Любовь Соболь. Причём уже после того, как Нюта Федермессер зарегистрировалась в качестве самовыдвиженца. По мнению оппозиции, «правильный» кандидат может быть только один, догадайтесь, какой.

Лично Навальный призвал Федермессер снять свою кандидатуру в пользу этого самого кандидата, а его сторонники затравили Нюту, обвинив в коллаборации с «Единой Россией», заодно припомнив то, что она была доверенным лицом Собянина на выборах мэра в 2018 году. Травля была столь жёсткой, что даже такой стойкий человек, как Федермессер, привыкший годами обивать чиновничьи пороги, не выдержал и сдался.

Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное – лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми...

- написала в своём блоге Федермессер. Её поддержали известные лица, для которых травля Нюты стала настоящим шоком.

Главное в человеке - его целеполагание, писал я все эти месяцы, поддерживая Нюту Федермессер. Поддерживая не в борьбе за место в Думе, а - в человеческом противостоянии с тысячами радостных раздавателей пощечин из числа "благородной публики". Не стоивших, как правило, нютиного мизинца. Потому что она шла в эту заведомую грязь ради спасения людей, а их целеполаганием было - самоутверждение мелкого человека. Считаю, что все, кто публично писал про Нюту чудовищные вещи - о ее карьеризме, перерождении, деградации, о том, что она "одна из них" - должны публично принести извинения. Я так считаю, но я на это не надеюсь, разумеется. А надеюсь - на то, что этим людям (хотя бы нескольким) станет стыдно

- так прокомментировал ситуацию Виктор Шендерович.

Где-то это всё мы уже видели. Помните, в советские времена было такое понятие, как «товарищеский суд»? Это когда собирались правильные люди и коллективно отчитывали граждан, возжелавших жить не по-советски. Конечно, порой за дело ругали: напился, подрался с соседом, завёл любовницу. Только вот оказаться на стульчике для порицания можно было и за незначительные проступки. И часами выслушивать лекции о морали. А хуже всего, что такой человек мог попасть под «обструкцию» и быть изгнанным из коллектива, общества. Как героиня фильма «Чучело».

Нынешние поборники морали тоже считают, что их точка зрения – единственно верная. Над ними уже не стоит единственная в стране партия. Но методы до боли знакомы. И вот по просторам интернета несётся коллективное «ату его, ату!». Что ж, остаётся надеяться, что и этот диктат единственно правильной морали скоро канет в небытие.