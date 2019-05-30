Политический балаган на австрийской сцене
Политический балаган на австрийской сцене

Канцлер европейской страны танцует цыганочку с выходом

Сегодня вечером президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил новым канцлером страны председателя Верховного суда Бригитту Бирляйн. Это назначение ставит промежуточную точку в скандальном правительственном кризисе, начавшемся с отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе в середине мая.

Отношениям с Россией ничего не угрожает 

Открывая сегодня же, несколькими часами раньше, конференцию соотечественников в Российском центре науки и культуры в Вене, посол России в Австрии Дмитрий Любинский особо подчеркнул, что нашим отношениям с австрийцами нынешний политический кризис и серия громких скандалов ничем не угрожает:

«Российско-австрийские отношения, несмотря на политические потрясения последних недель в Австрии, имеют высокую степень устойчивости, не подвержены серьезному влиянию фейковых новостей и продолжают развиваться последовательно и весьма конструктивно… Австрийская дипломатия не работает в стиле highly likely [«с большой долей вероятности»], свойственном, к сожалению, многим европейским столицам. У нас с партнерами сложился высокий уровень взаимопонимания».

…И все же политический кризис в Австрии был бы невозможен без вечных «песен» о русской угрозе, которые сопровождают европейскую и американскую политику все последние годы. Больше того, именно игра на стереотипе «русского вмешательства» позволила устроить провокацию против бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которая и привела к распаду правящей коалиции, вотуму недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и новым парламентским выборам, намеченным на сентябрь.

Итак, что это было?

Начиная с 2017 года у власти в Австрии стояла коалиция Австрийской народной партии (классические правоцентристы-консерваторы) во главе с амбициозным 32-летним Себастьяном Курцем и Австрийской партии свободы во главе с Хайнцом-Кристианом Штрахе. Во внешней политике Австрия последовательно выступала за расширение сотрудничества с Россией и отмену антироссийских санкций. У Австрийской партии Свободы существовало даже отдельное межпартийное соглашение с «Единой Россией», предусматривающее консультации по ключевым вопросам международной политики.

Разумеется, такое положение дел вызывало яростное неприятие у представителей  европейского и американского майнстрима. США даже призывали разработать специальную программу противостояния русскому влиянию в Центральной Европе

И, вероятно, один из самых изысканных пунктов этой программы борцы с русской угрозой решили задействовать за неделю до выборов в Европарламент.

АПС под ударом

Подставляя Штрахе, его противники преследовали двоякую цель.

С одной стороны, мечтали нанести удар по правительственной коалиции в Австрии, с другой, - подорвать позиции правых накануне европейских выборов, обвинив их, разумеется, в работе на Россию.

17 мая два ведущих немецких издания - журнал Spiegel и газета Suddeutsche Zeitung - опубликовали видео, на котором австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе (во время съемок - лидер АПС) якобы обсуждал с некой русскоговорящей собеседницей – СМИ поспешили назвать её «племянницей одного из русских олигархов - «серое» финансирование Австрийской партии свободы. В ответ молодая женщина просила определенные преференции её бизнесу в Вене.

В Австрии тут же разгорелся скандал. Счетная палата решила проверить все счета АПС, а прокуратура – заняться поиском состава преступления в заявлениях её лидера

Понятно, что в русский след поверили все, кто этого хотел. И поверили безоговорочно.

Штрахе заявил, что «из уважения к правительству покидает пост вице-канцлера, министра по делам культуры и спорта и председателя АПС».

При этом он подчеркнул, что всё происшедшее стало грязной кампанией по дезинформации и точечной операцией по его личной дискредитации со стороны политических оппонентов. Слова, - как обычно в подобных случаях, - были вырваны из контекста. Обвинения безосновательны. А его партия и никто из его однопартийцев не только не брал средств от запечатленной на съемках женщины, но и вообще – не получал никаких сторонних пожертвований во время избирательной кампании.

В свою очередь, Себастьян Курц тут же поверил сфабрикованному видео и заявил, что разрывает союз с АПС, так как «её функционеры уже не раз вредили имиджу страны». Он объявил досрочные выборы, пытаясь удержаться во главе рассыпающегося правительства

Дальше сюжет развивался, как в хорошем кино. В АПС сообщили, что если им не доверяют, то и они доверять тоже никому, тем более АНП, не обязаны.

Оппозиция – социал-демократы и зелёные – возрадовались и объявили Курту вотум недоверия.

Президент Австрии Ван дер Беллен распустил правительство, поспешив добавить, что австрийская власть постепенно восстанавливает «свою репутацию в Европе и доверие сограждан». Впрочем, от Ван дер Беллена, по партийной принадлежности – левоцентриста, и зелёного,  - другой реакции никто и не ожидал.

В результате, Курц – самый молодой канцлер в истории Австрии, оказался и первым канцлером в истории республики, который нарвался на вотум недоверия парламента. До этого главы правительства успевали уйти в отставку самостоятельно

Правда, Курц мечтает отыграться на новых выборах, назначенных на сентябрь. Он говорит: «Сейчас своё слово сказал парламент, осенью выскажется народ».

Всего лишь мерзкая провокация

Всё было бы хорошо, но очень быстро выяснилось, что вся «скрытая съёмка» с Ханцем-Кристианом Штрахе – всего лишь мерзкая провокация и инсценировка с первого до последнего кадра, которая проводилась к тому же под присмотром иностранных спецслужб. В роли «племянницы олигарха» снялась какая-то боснийская студентка, изучавшая русский язык. Известен и её гонорар – 7 тысяч евро в сутки. Девушка уже поведала, что прошла серьезный «кастинг», претендентки подбирались в соответствии с пристрастиями Штрахе, и, в принципе, всё было по-взрослому.

Общий же бюджет «фильма» составил около полумиллиона евро.

Источники в австрийских спецслужб анонимно сообщили, что знали о готовящейся грязной съемке, но не сумели получить её до публикации

…Весь сюжет на Ибице был записан противниками АПС – немецким детективом, венским адвокатом и двумя частными сыщиками. Впрочем, в данном случае, они, скорее всего - тоже нанятые персонажи в этом политическом детективе. Заказчиков же и «продюсеров» еще предстоит найти.

Есть эффект? Нет эффекта

На первый взгляд, организаторы «политического убийства Штрахе», добились своих целей. Коалиция АНП и АПС, раздражавшая слишком многих не только в Вене, но в Вашингтоне и Брюсселе, распалась, Штрахе ушёл в отставку, его личное политическое будущее под большим сомнением.

Но, если взглянуть на результаты выборов в Европарламент, в которые, очевидно, «метили» публикаторы подмётной видеосъемки, их успех становится гораздо менее очевидным. Консерваторы из АНП получили рекордные 35,4% голосов. Партия свободы тоже ничего не потеряла (18%)

Так что перед сентябрьскими выборами Австрию ждет закрученная и непростая политическая интрига.

Сумеет ли Курц безоговорочно победить, используя ореол «чистой жертвы» этой грязной истории?

Или дивиденды – после разоблачения провокации – достанутся как раз Австрийской партии Свободы?

В ближайшем будущем мы увидим развязку.  Сюжет, по крайней мере, закручен лихо.

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