Политические протесты в Сербии: Очевидного решения нет

В Сербии уже несколько месяцев продолжается активное противостояние

Оппозиционного «Союза за Сербию» и президента страны Александра Вучича, возглавляющего Сербскую прогрессивную партию. Так, 20 апреля в Белграде состоялся крупнейший провластный митинг, ставший весомым ответом на еженедельные акции оппозиции под спекулятивным лозунгом «1 из 5 миллионов».

Никакой готовности к диалогу

Власти значительно перекрыли оппозиционеров по численности. Если в выступлениях «Союза за Сербию» принимали участие от 5 (по данным полиции) до 70 (по самым смелым подсчетам самих оппозиционеров) тысяч человек, то поддержать Вучича и его политику на улицы были выведены – по официальным данным - 150 тысяч манифестантов.

Разумеется, оппозиционеры из блока «За Сербию» тут же обвинили президента и правительство в использовании административных рычагов для организации масштабной демонстрации

При этом политическая культура в Сербии далека от терпимости. Несколько известных артистов, выступивших на провластном митинге, были тут же подвергнуты остракизму. Радиостанции, поддерживающие протесты, отказали им от эфира, на музыкантов и деятелей культуры посыпались самые безосновательные и провокационные обвинения.

Популярность власти растет

При этом, что любопытно, популярность власти за последние месяцы только растет. Так, по данным социологической службы «Ipsos Strategic Marketing», с начала апреля поддержка Вучича выросла с 53,9 до 57,4%. На фоне нарастающей внутриполитической конфронтации население страны, уставшей от потрясений, уверенно выбирает стабильность. Это дает основание Вучичу и его союзникам уверенно смотреть на предстоящие парламентские выборы, которые должны пройти в будущем году.

«Даже если вы добъетесь досрочных выборов, вы не наберете больше 17 процентов голосов», - говорил президент, обращаясь к своим оппонентам в одном из недавних интервью.

И все социологические выкладки подтверждают, насколько он прав.

Столица и провинция

Однако ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Наблюдая за политическими процессами последних десятилетий во многих европейских, да и не только европейских, странах, мы видим, что в той мере, как власть пользуется поддержкой в провинции и за пределами больших городов, столица и другие крупные центры сочувствуют оппозиционерам. И этот факт только подогревает ожесточенное противостояние.

Сербия в данном случае четко придерживается этого шаблона

Известная часть белградской публики склонна последовательно поддерживать оппозицию. Села и маленькие городки в подавляющем большинстве стоят на стороне действующей власти.

Кто против?

У нынешней сербской оппозиции нет ни общей программы, ни мировоззренческого единства, ни даже какой-либо национально-значимой истории совместных действий. В «Союз за Сербию» входит несколько десятков партий. Здесь Народная партия Вука Еремича101, «Двери» Бошко Обрадовича, движение «За перемены» Янко Веселиновича, движение «Левые Сербии» Бойко Стефановича, народное движение сербов из Косово и Метохии «Отечество» Славиша Ристича, движение «Вместе за Сербию» Небойши Зеленовича, движение «Здоровая Сербия» Милана Стаматовича, движение рабочих «Единство» Желько Веселиновича и многие другие. Точное их число назвать сложно, поскольку оно постоянно меняется: одни партии выдвигают претензии к руководству «Союза...» и выходят из него, другие присоединяются.

Для многих лидеров участие в акциях Союза – единственный шанс хоть как-то зацепиться за власть

И все же представить себе, как одно протестное движение может объединить православного патриота и фундаменталиста Бошко Обрадовича и, к примеру, социалиста Бойко Стефановича или записного либерала, бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, достаточно сложно.

Все началось с драки, а кончилось коррупцией

Поводом к еженедельным массовым протестам стало избиение в конце минувшего года одного из членов оппозиционного «Союза за Сербию» Бойко Стефановича в городе Крушевац, а также подтасовки на нескольких участках на муниципальных выборах. Кроме того, демонстранты требуют обеспечить свободу прессы и телевидения, которые, как они полагают, находятся под тотальным контролем правящей коалиции, и предъявляют президенту разнообразные претензии, от излишней гибкости в вопросах признания Косово до коррумпированности правительства ( хотя никаких доказательств на этот счет, насколько известно, у них не существует).

Вучич: позиция выигрышная, но сложная

Александру Вучичу довольно сложно претендовать на звание тирана. Полноту власти, которой он технически располагает, президент использует внутри страны достаточно аккуратно, и даже во время протестных митингов полиция зачастую лишь наблюдает за происходящим. И хотя угодить всем в Сербии практически невозможно, Вучичу до сих пор удавалось сохранять устойчивое равновесие.

И все было бы ничего, если б не постоянное давление на сербскую власть извне

Западный истеблишмент с начала 2019 году открыто говорит о необходимости противодействия российскому влиянию на Балканах. Фактически вся эта работа становится и работой против Сербии, и сербские власти так или иначе всегда вынуждены учитывать подобное обстоятельство.

При этом Вучич неоднократно заявлял об исторической дружбе Сербии и России. Но и здесь существует усложняющее обстоятельство. Большое значение могло бы иметь признание Белградом русского статуса Крыма. Но Вучич, - по его словам, - не может это сделать из-за Косово.

С другой стороны, - в силу внутриполитического расклада и собственных убеждений, – он никогда не пойдет в вопросе признания Косово на уступки Западу.

В любом случае всегда надо помнить, что Сербия и сербы, - пожалуй лучше кого бы то ни было в современном мире, - знают истинную цену западного атлантического «миролюбия» и атлантических «свобод»

Европейские же политики привычно – и несколько наивно - полагают, что любое протестное движение является проевропейским, и делают ставку на либеральные силы, а США рассчитывают на либеральный поворот для усиления своего влияния на Балканах (где они уже вот-вот получат новый плацдарм для НАТО после вступления в блок Македонии). Поэтому не удивительно, что представители США и Евросоюза ведут переговоры с представителями «Союза за Сербию», в первую очередь обращая внимание на открытых сторонников вхождения в Евросоюз и НАТО, таких как известный сербский киноактер Сергей Трифунович или активистка Елена Анасович.

Но ирония судьбы в том, что в сербской оппозиции либеральные политики оказываются в меньшинстве, и даже в случае победы над Вучичем, их шансы крайне малы. Так что так просто Запад Сербию не возьмет, и поддерживая оппозицию, европейцы рискуют привести к власти куда более опасные для себя силы. К примеру, тот же Бошко Обрадович, приди он к власти, признает крымский референдум на следующий же день, и еще через день весьма вероятно откажется от сотрудничества с любыми структурами Евросоюза. Так что не всё так просто в Белграде, как это видится из Брюсселя и Вашингтона.

Западные же политики и эксперты редко просчитывают наперёд, не говоря уже о том, что судьба самих сербов их интересует в самую последнюю очередь.

Однако радует то, что в Сербии хотя бы по этому поводу нет никаких иллюзий.

Автор: Андрей Полонский