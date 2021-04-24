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Политика

Политические бури оставили грузинский парламент без спикера

Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 16:46
1 мин
Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 16:46
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress

Арчил Талаквадзе заявил о своем решении сложить с себя полномочия спикера парламента Грузии. На свое месте он видит кандидата «с более нейтральной позицией».

Соглашение с оппозицией, к которому пришли члены правящей партии «Грузинская мечта», предполагает некоторую перестановку в органах власти. При этом, Талаквадзе рассчитывает занять кресло вице-спикера.

Волна протестов, захлестнувшая ранее Грузию, была обусловлена требованием оппозиции провести внеочередные парламентские выборы. Катализатором стало задержание Ники Мелия, возглавляющего главную оппозиционную партию страны «Единое национальное движение». Об этом сообщает РИА Новости.

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