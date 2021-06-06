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Политика
Политическая сила Ангелы Меркель подтвердилась победой ее партии на выборах
6 июня, 2021 20:44
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Filip Singer / Pool/Globallookpress
Проходящие в одном из крупнейших регионов Германии парламентские выборы подтвердили силу партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ее Христианско-демократический союз (ХДС), по данным экзит-пола остается лидером.
Выборы в ландтаг (региональный парламент) считаются в стране одним из показателей политического соотношения сил перед выборами в бундестаг. Голосование в парламент страны запланировано на сентябрь 2021 года.
По прогнозам специалистов, ХДС может рассчитывать на 36% голосов избирателей, в то время, как их главные конкуренты «Альтернатива для Германии» может набрать чуть более 22%, передает «Интерфакс».
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