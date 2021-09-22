Политическая обстановка внутри НАТО «разваливается». В Альянсе не существует диалога
То, как Соединенные Штаты поступили в ситуации с подводными лодками для Австралии, хорошо иллюстрирует положение дел внутри НАТО. Какой-либо политический диалог между членами Альянса отсутствует. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
«Поведение США в ситуации с программой подлодок - эта новая иллюстрация того, что мы констатируем уже месяцы - это то, что политического диалога не существует внутри атлантического альянса», - приводит слова министра обороны РИА «Новости».
Ранее США, Великобритания и Австралия заключили военное партнерство AUKUS. В качестве одного из шагов предполагается создание атомных подлодок для австралийского флота. Из-за этого соглашения Австралия отказалась от контракта на приобретение подлодок у Франции.