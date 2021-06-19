Новости – Политика
Политика
Полеты по России могут стать тесно связаны с вопросом вакцинации
19 июня, 2021 10:26
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минтрансу проработать вопрос о регистрации вакцинированных авиапассажиров через госуслуги.
Суть поручения состоит в необходимости авиакомпаний обеспечить онлайн-продажу билетов на самолеты по сертификатам о вакцинации. Данные о прививках будут получаться авиаперевозчиками через портал госуслуг.
Как передает РБК, необходимость в сертификате о прививках при покупке билетов может быть распространена и на другие виды транспорта.
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