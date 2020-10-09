Полет на вертолете больного COVID-19 Трампа увеличил его лечение до $100 тысяч

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Сумма, потраченная на лечение американского президента Дональда Трампа от COVID-19, превысила $100 тысяч.

Глава Белого дома прибыл в госпиталь и улетел оттуда на вертолете. Трамп прошел большое количество тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами.

Полет в госпиталь и обратно мог обойтись американскому президенту в $40 тысяч.

Для простых граждан всё это обошлось бы в сумму, более $100 тысяч в американской системе здравоохранения, пишут «Известия».

Как сообщалось, Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус.

Во время своего выступления на телевидении, Трамп умолчал о первом положительном экспресс-тесте на коронавирус, ожидая результатов более тщательного тестирования. Президент сообщил о выявленном COVID-19 только спустя несколько часов после того, как узнал, что болен.