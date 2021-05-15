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Покорение Марса: Китай высадился третьим нп планету

Сергей Михневич
15 мая, 2021 13:18
1 мин
Сергей Михневич
15 мая, 2021 13:18
1 мин
NASAGlobal Look Press
NASAGlobal Look Press

До Китая успешную мягкую посадку на Марс совершали только США. Об этом пишет Ars Technica, игнорируя советскую миссию «Марс-3».

«Китай стал лишь второй страной, совершившей мягкую посадку на Красной планете, что можно назвать огромным успехом», — уверяет американское издание.

По своим габаритам и массе марсоход Zhurong миссии Tianwen-1 сопоставим с американскими Spirit и Opportunity, которые прибыли на Марс в 2004 году, Ars Technica.

Китайский космический аппарат Tianwen-1 с марсоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая. С этим событием КНР поздравили в России и США, пишет Газета.Ru.

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