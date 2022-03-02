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Политика
«Похоже блокировка Youtube началась»: «Роскомсвобода» обнаружила признаки блокирования Youtube
2 марта, 2022 18:57
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Youtube
Сервис Youtube возможно начали блокировать в России. На это указывает недоступность некоторых адресов сервиса. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».
По данным проекта, 2 марта замечена блокировка домена yt3.ggpht.com. Через него Youtube загружает статический контент, например, изображения.
«Блокировка осуществляется системой ТСПУ DPI, на провайдерах, где эта система установлена», — пишет «Роскомсвобода» в своём Telegram-канале.
При этом есть признаки, подтверждающие, что на домен Youtube был именно поставлен фильтр, а не произошли «внезапные сетевые проблемы».
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