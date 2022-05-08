Пока «Путин занят другим»: Финляндию и Швецию призвали решаться как можно скорее
Финляндия и Швеция, которые задумались о вступлении в НАТО на фоне российской военной кампании в Украине, должны присоединиться к альянсу сейчас. Странам следует сделать это, пока РФ сосредоточена на боях на украинской территории. Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с телеканалом CNBC.
По его словам, у Финляндии и Швеции есть возможность стать членами альянса именно сейчас, пока президент РФ Владимир «Путин занят другим».
«Он [глава РФ] ничего не может с этим поделать», — отметил экс-глава альянса.
При этом Расмуссен добавил, что вопрос с Финляндией и Швецией будет решаться продолжительное время даже если страны подадут заявку в срочном порядке. Рассмотрение займёт не менее «нескольких месяцев», поскольку е должны оценить все 30 парламентов стран-участниц.
По словам бывшего генсека, на период рассмотрения заявки, НАТО уже должен предоставить защиту Финляндии и Швеции, как если бы они уже вступили в альянс, передаёт «РБК».