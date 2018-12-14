Поиск цели и моментальная атака
Поиск цели и моментальная атака

Почему российский истребитель считается одним из лучших боевых самолётов в мире?

На днях Воздушно-космические силы РФ получили сотый по счёту многоцелевой истребитель поколения «4++» Су-35С. Передача партии самолётов проходила в торжественной обстановке на авиационном заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где производится Су-35С.

Почему это событие заслуживает нашего внимания? ВКС — динамично развивающийся вид Вооружённых сил РФ, лидер по оснащённости современной и модернизированной техникой, доля которой составляет почти 80%. В ВВС (один из трёх частей ВКС) столь высокий показатель был достигнут в основном за счёт поставок боевых самолётов. За последние годы авиационные части получили свыше 300 новых машин. Речь идёт об истребителях Су-30СМ, Су-35 и бомбардировщике Су-34.

Поступление этой техники на вооружение позволило значительно обновить парк оперативно-тактической авиации России. Результат этого процесса, как утверждают специалисты, ярко проявился в Сирии. Российские истребители и бомбардировщики прочно удерживают второе место по эффективности в мире, уступая только американским образцам. Однако по соотношению цены и качества боевых самолётов у России с США полный паритет.

Су-35 начал поставляться в войска с конца 2012 года. На текущий момент это самый современный серийный боевой самолёт в РФ. С большой вероятностью через 10-15 лет он станет основным истребителем РФ наряду с Су-30СМ, потеснив «старичка» Су-27. Единственный же в России самолёт пятого поколения Су-57, судя по заявлениям официальных лиц, будет эдаким «козырем в рукаве», либо станет технологической основой для создания беспилотника (так называемый истребитель шестого поколения).

Свой первый полёт Су-35 совершил в 2008 году, поднявшись в воздух с аэродрома «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре. Однако история этой машины началась в середине 1980-х годов. В то время советские учёные работали над модернизацией тяжёлого истребителя Су-27, чтобы тот мог противостоять американским F-15 и F-16.

Лётные испытания первого прототипа Су-27М (бортовой номер 701) начались в 1988 году. В 1990-е годы программа стала испытывать трудности, однако ОКБ Сухого продолжало работать над совершенствованием машины, параллельно пытаясь продвинуть её на зарубежных рынках под индексом «Су-35».

В первую очередь, отечественные конструкторы работали над совершенствованием бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), внедряя цифровые технологии. В результате Су-27М оснастили системой управления РЛСУ-27. Также истребитель получил управляемую ракету класса «воздух-воздух» Р-77 (РВВ-АЕ) дальностью 110 километров.

Обновлённый арсенал машины позволял поражать все типы целей. Помимо Р-77, Су-27М был вооружён самонаводящимися ракетами Х-29Т, противокорабельными Х-31, неуправляемыми С-8, С-13, С-25 и десятью типами авиабомб (КАБ-500Кр, ФАБ-500М54, ФАБ-500М62, БетАБ-500Ш, ФЛБ-250М54, ОФАБ-100-120).

В 1995 году на заводе в Комсомольске-на-Амуре было развернуто серийное производство Су-27М, но предприятие явно поторопилось. Основной заказчик в лице Минобороны переживал не лучшие времена и не имел возможности закупать уникальную машину.

В 2000-е годы, когда экономическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону, ОКБ Сухого запустило «большую модернизацию», конечным результатом которой стал Т-10БМ, то есть нынешний Су-35. Как и в 1980-е годы конструкторы сделали упор на совершенствовании БРЭО.

Изюминкой истребителя стала новейшая радиолокационная станция (РЛС) Н035 «Ирбис» разработки НИИП имени В.В. Тихомирова с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Самолёт получил возможность обнаруживать цели на дальности до 400 километров (против 200 километра у Су-27). Число сопровождаемых целей увеличилось до 34 (30 — воздушных, четыре — наземных).

Помимо столь совершенной РЛС, специалисты ОКБ Сухого установили на истребитель превосходное навигационное оборудование, комплекс связи С-108, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая станцию постановки активных помех, цифровую резервированную систему управления КСУ-35. Аппаратура нового поколения позволила автоматизировать множество процессов. При этом масса бортового оборудования уменьшилась на 130 килограммов.

Су-35 отличается от других самолётов четвёртого поколения наличием более мощных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф1С («изделие 117С»). На этой силовой установке ранее совершал полёты Су-57 до появления опытных образцов двигателей «второго этапа», которые должны полностью соответствовать требованиям пятого поколения. АЛ-41Ф1С способен развивать тягу до 14,5 тонны и скорость — до 2,3 Маха (порядка 2,5 тысячи км/ч).

Некоторые изменения претерпел планер Су-35, а конструкция фюзеляжа, крыла, оперения и шасси были усилены. Без проведения ремонта самолёт можно эксплуатировать до 30 лет. Увеличение прочностных характеристик позволило разместить больше топлива и дополнительные элементы БРЭО. Боевая нагрузка Су-35 по сравнению с Су-27 осталась прежней (8 тонн), однако количество узлов подвески возросло с 10 до 12. Великолепные характеристики Су-35 были проверены лётчиками-испытателями, а также доказаны в ходе сирийской кампании.

«Если, допустим, в ходе воздушного боя за самолётом увязывается неприятель, то в верхней точке возможен быстрый разворот вокруг своей оси, поиск цели и моментальная атака. От самолёта, находящегося сзади, сложно уйти в отрыв, а это показывает, как Су-35 может выходить из положения, не теряя устойчивости и управляемости. Он выполняет вираж на 360 градусов для поиска потенциального противника и дальше продолжает свой манёвр», — рассказал в интервью ТАСС Сергей Богдан.

По информации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), высокая эффективность боевого применения авиационного комплекса Су-35 достигается за счёт:

— Ведения боевых действий автономно, в составе группы самолётов, а также в контуре управления вооружёнными силами от воздушных, наземных и корабельных командных пунктов;

— Наличия единой интегрированной информационно-управляющей системы интеллектуальной поддержки лётчика, обеспечивающей взаимодействие между экипажем и системами комплекса бортового оборудования;

— Обеспечения скрытой атаки радиоизлучающих воздушных целей на средних и больших дальностях;

— Обеспечения атаки наземных и морских целей управляемыми высокоточными ракетами без входа в зону действия ПВО;

— Высокой устойчивостью сопровождения цели;

— Одновременной работы в режимах «воздух» — «воздух» и «воздух» — «поверхность».

Теги:
Места: Россия
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