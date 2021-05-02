Погорячились. Названа причина блокировки страницы проекта RT в «Фейсбук»

Политика

Социальная сеть «Фейсбук» по ошибке заблокировала доступ к странице проекта RT RedFish, рассказал представитель соцсети.

«Доступ к странице RT Redfish в «Фейсбуке» был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами», - сообщили в администрации сети.

Сейчас доступ восстановлен, социальная сеть приносит извинения в связи с этим инцидентом.

Ранее сообщалось, что страницу проекта RT с антифашистскими постами и историческими фото была удалена. В сооцсети заявили, она «нарушает нормы сообщества».

В ответ главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что будет добиваться закрытия «Фейсбука», если доступ к странице с 800 тысячами подписчиков не возобновят, пишут РИА «Новости».