Подтянутый мужчина с лысиной: Роман Протасевич ранее сообщал о слежке

Политика

Незадолго до своего вылета из аэропорта Афин, задержанный в Минске основатель NEXTA сообщал своим друзьям о слежке.

По его словам, в очереди на проверку паспортов рядом крутился некий подтянутый мужчина с лысиной, который проявлял «нездоровое внимание».

Далее он попытался сфоткать документы Протасевича, после чего резко развернулся и ушел. То, что он шел следующим в очереди, мужчину не смутило, передает telegram-канал «Подъем».

Напомним, основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска, после экстренной посадки его самолета, летевшего в Вильнюс. По сообщению властей Беларуси, самолет было решено сажать после сообщений о минировании. Ничего подобного на борту обнаружено не было, однако Протасевичу Беларусь покинуть уже не дали.