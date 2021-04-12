«Подлые американские санкции» срывают контракты Роскосмоса

Политика

Несколько потенциальных контрактов Роскосмоса на запуск спутников были сорваны из-за санкций США. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, санкции приводят к тому, что заказчики отказываются от контрактов, несмотря на выгодные предложения российской стороны. Вопрос кроется в санкционной политике США.

Рогозин заявил, что ему известно о нескольких случаях, когда заказчики хотели бы лететь именно на российских ракетах, «но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться».

Рогозин пояснил, что эти ситуации касались космических аппаратов, в которых используются комплектующие американского производства, пишет «РИА Новости».