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Политика
Поддержка протестов в России будет стоить поездки в МИД РФ для дипломатов США
24 января, 2021 11:18
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Flickr
Дипломаты из США могут прокатитьсяо до здания российского Министерства иностранных дел, ради серьезнго разговора. Поводом стала публикация «маршрутов протестов».
Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, американским дипломатам также может достаться за фразу о походе на Кремль.
Об этом сообщает REGNUM.
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