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Политика

«Поддержка кабмина недостаточна»: Геннадий Зюганов сравнил выплаты в России и на Западе

Сергей Михневич
16 мая, 2021 13:03
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 13:03
1 мин
Павел Кашаев/Global Look Press
Павел Кашаев/Global Look Press

Россиян во время пандемии поддержали недостаточно, считает руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. По словам политика, на поддержку граждан за рубежом выделили значительно больше средств, чем в России.

«Поддержка российского кабмина явно недостаточна! Если говорить о людях, наши власти помогли только семьям с детьми и льготникам. Обычные граждане за ковидный год не получили ни рубля поддержки. В то время как США выдали каждому американцу по 1200 долларов Япония — по 830 долларов, а Франция отменила все коммунальные платежи на период эпидемии», - заявил политик в интервью изданию «Свободная пресса».

По словам Зюганова, в Германии выплаты составили 37% от ВВП, в Италии 20%, в США 12%, тогда как в России всего 4,5%.

Сейчас, в период инфляции, нужно регулировать цены и поддерживать производство и граждан. Для того, чтобы это осуществить, необходима комплексная программа в размере 33 млн рублей.

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