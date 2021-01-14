«Поддерживающая терроризм» Россия лишится технологий и товаров Соединенных Штатов

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Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило, что ведомство ужесточит контроль за экспортом технологических товаров и разработок в ряд стран, в том числе в Россию. Главным образом будет ужесточен контроль за товарами и технологиями, которые поставляются российской разведке (Главному управлению Генштаба Минобороны РФ). Об этом заявил глава Минторга США Уилбур Росс.

Ужесточение также коснется служб разведки Северной Кореи, Ирана, Кубы, Китая, Венесуэлы и Сирии. Мера будет введена с 16 марта текущего года.

«Мы не можем позволить иностранным военным разведслужбам наших противников в Китае, России, Венесуэле, Иране, на Кубе и в других государствах, поддерживающих терроризм, извлекать выгоду из американских технологий или американских услуг для поддержки их дестабилизирующей деятельности», — сообщил министр.

«РБК» поясняет, что по нынешнему законодательству США, американские компании и так не могут поставлять в перечисленные страны ряд товаров, которые могут повлиять на национальную безопасность Штатов. Сюда относятся электронные детали, авиационные приборы и компоненты, а также системы информационной безопасности и другие товары и технологии.