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«Поддерживающая терроризм» Россия лишится технологий и товаров Соединенных Штатов

Антон Мельников
14 января, 2021 20:45
2 мин
Pixabay
Pixabay

Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило, что ведомство ужесточит контроль за экспортом технологических товаров и разработок в ряд стран, в том числе в Россию. Главным образом будет ужесточен контроль за товарами и технологиями, которые поставляются российской разведке (Главному управлению Генштаба Минобороны РФ). Об этом заявил глава Минторга США Уилбур Росс.

Ужесточение также коснется служб разведки Северной Кореи, Ирана, Кубы, Китая, Венесуэлы и Сирии. Мера будет введена с 16 марта текущего года.

«Мы не можем позволить иностранным военным разведслужбам наших противников в Китае, России, Венесуэле, Иране, на Кубе и в других государствах, поддерживающих терроризм, извлекать выгоду из американских технологий или американских услуг для поддержки их дестабилизирующей деятельности», — сообщил министр.

«РБК» поясняет, что по нынешнему законодательству США, американские компании и так не могут поставлять в перечисленные страны ряд товаров, которые могут повлиять на национальную безопасность Штатов. Сюда относятся электронные детали, авиационные приборы и компоненты, а также системы информационной безопасности и другие товары и технологии.

темы
США
Россия
разведка
экспорт
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