Почти отчаявшийся решить проблему Зеленский готов просить помощи у народа

Политика

Если донбасский конфликт не удастся разрешить в диалоге с международными лидерами, Украина может провести референдум по вопросу полного разрыва всех связей с регионом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Таким образом Зеленский прокомментировал один из самых радикальных вариантов дальнейших отношений, а точнее их полного отсутствия, с Донбассом. Идею воздвигнуть между Украиной и Донбассом «Стену» высказывали отдельные украинские политики.

««Стена» — это же не просто слова, это же не просто что-то, что кто-то строит. Стена — это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что на Донбассе есть жители, которые поддерживают Украину. При этом существует предприятие «Вода Донбасса», которое обеспечивает поставки воды в Мариуполь.

«Ну хорошо, говорят сделайте обход. Мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды«, - сообщил президент в беседе с журналистом телеканала »1+1«.

Решение о полном разрыве отношений с Донбассом следует принимать жителям Украины посредством референдума, считает он.

»То есть стена — это полный разрыв отношений в том или другом виде. Поэтому я считаю, что этот план может быть, - отметил Зеленский. - Но я считаю, что решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины».

Сам президент рассчитывает найти решение конфликта в переговорах с международными партнерами, в том числе при диалоге в Нормандском формате. Тем не менее, вариант полного разрыва отношений с регионом не исключается

«Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины«, - приводит слова украинского президента РИА «Новости».