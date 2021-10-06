Почти 140 человек в Беларуси «поплатятся» за нелестные комментарии про смерть КГБэшника
В Беларуси правоохранительные органы задержали 136 человек, которые оставили «циничные» комментарии к новости о смерти сотрудника КГБ. Об этом сообщил белорусский Следственный комитет.
По словам СК, после обнародования информации о спецоперации КГБ, в сети начали появляться видеоролики и комментарии, которые очерняют сотрудника ведомства. Несмотря на предупреждения, авторы сообщений продолжили «травлю».
«Вас предупреждали: все кто сделал «хайп» на горе семьи офицера, будут найдены», — отметили в СК.
В отношении задержанных лиц заведены уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды, сообщает Lenta.ru.
Напомним, в конце сентября сотрудники белорусского КГБ устроили рейд по адресам, где могли находиться люди, которые называются причастными к экстремистской деятельности. В ходе проверки одного из адресов, подозреваемый оказал сопротивление, завязалась перестрелка. В результате один из сотрудников КГБ был смертельно ранен, а подозреваемый застрелен. Убитым подозреваемым оказался сотрудник компании EPAM Systems Андрей Зельцер, предположительно он участвовал в протестных акциях против властей республики.