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Почему Владимир Путин до сих пор не Герой?
Почему Владимир Путин до сих пор не Герой?

В России звания буквально раздаривают спортсменам, депутатам и чиновникам

На протяжении последних 15 лет в нашей стране принято ругать западную толерантность. Очень часто (особенно по телевидению) можно услышать рассуждения в духе, что на самом деле в Европе и США бал правит не демократия, а тоталитаризм и весьма жёсткая идеология, которая давит любое инакомыслие.

В результате человек на Западе может пострадать за высказывание несогласия с мейнстримом. Однако и в нашем обществе существует немалое количество неписанных табу и запретных тем, разговор о которых редко происходит публично. Правда, отечественный информационный фронт периодически прорывают весьма нетолерантные высказывания, причём происходит это, в том числе в федеральных СМИ.

Награда для всех

17 января в эфире программы «Час милитариста» на радио «Вести ФМ» полковник Генштаба в отставке Михаил Ходарёнок позволил себе высказать ряд небезынтересных мыслей. В частности, военный эксперт похвалил наградную систему, существовавшую в нацистской Германии, и отметил недостатки отечественной.

«Я не занимаюсь, упаси Бог, прославлением нацизма, но у них была очень разумная наградная система. Во-первых, у немцев было сравнительно немного боевых наград... Все эти награды давались исключительно за отличия на полях сражений. Невозможно было получить Железный или Рыцарский крест за успехи в тылу или в карательных операциях. Например, у такого влиятельного человека, как рейхсфюрер СС Гиммлер, не было железного креста даже второй степени. У него вообще на кителе было только две награды», — подчеркнул Ходарёнок.

Казалось бы, к чему уважаемый всеми эксперт так положительно отзывается о наградной системе Третьего рейха? Через подобное (может и не совсем корректное сравнение) Ходарёнок обратил внимание на неуёмную страсть наших людей к навешиванию на себя всевозможных наград и раздариванию званий Героя России.

Эксперт напомнил, что героем России можно стать за «пыхтение на борцовском ковре» (явный намёк на олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Александра Карелина, получившего Золотую Звезду в 1996 году за спортивные успехи) или за «наматывание на лыжне соплей на кулак» (отсылка к женщинам-лыжницам, ставшими «героями» в 1990-х годах).

«Но опять-таки: шашками на полях сражения не махал, под градом пуль не стоял, ничем не отличился, и ходит гордый — герой Российской Федерации», — заметил Ходарёнок.

С полковником сложно не согласиться. За минувшую четверть века Золотые Звезды Героев РФ получили более тысячи человек, причём почти 20% из них гражданские лица, включая спортсменов, учёных, политиков, общественных деятелей. При всём уважении к их заслугам, совершенно непонятно, что же такого героического сделали они для Родины, чем пожертвовали, что удостоились такой высокой чести?

К космонавтам и лётчикам–испытателям вопросов нет. Также очевидны мотивы Администрации президента РФ, когда Золотая Звезда присваивается посмертно. Однако чем объяснить логику Кремля в присвоении феерического количества наград чиновникам, пусть даже тем, за кого народу не было стыдно.

Например, Сергей Шойгу получил Золотую Звезду ещё в 1999 году, когда работал главой МЧС. В общей сложности сейчас у него более 35 отечественных наград! Да при всём желании нынешний министр обороны не сможет нацепить их на пиджак.

Кстати, в официальной биографии Шойгу, размещённой на сайте Минобороны, не указано, что он проходил срочную или какую-либо иную военную службу. При этом Сергей Кужугетович успешно рос по военной линии, работая в МЧС, и в 2003 году получил погоны генерала армии. Но ходил ли он под пулями? Может, воевал или командовал боевым подразделением?

Шойгу — один из самых успешных госдеятелей РФ, что красноречиво подтверждается авторитетом его личности среди народа. Наверное, он заслужил немало наград за заслуги перед Родиной. Тем не менее, государство должно знать меру в поощрении талантливых управленцев. Недопустимо раздавать звания Героя России и погоны генерала армии тем, у кого нет реальных боевых заслуг. Необходимо искать способы отблагодарить госдеятеля как-то иначе, не присваивая ему званий, которых не заслужил потом и кровью.

Берите пример с Путина

Что происходит из-за безумной страсти к награждению? Ордена и медали просто-напросто теряют свою ценность. Как можно присуждать Золотую Звезду погибшему на войне офицеру, борцу, лыжнице, министру по чрезвычайным ситуациям и руководителю северокавказской республики? Не лучше ли ограничить круг «претендентов» военнослужащими, которые погибли или отличились на полях сражений?

В России часто приводятся в пример личные и профессиональные качества президента Владимира Путина. Так почему бы чиновникам, депутатам, спортсменам, а также управлению АП, которое ведает системой награждения, не брать пример со своего кумира? У Путина нет даже Ордена за заслуги перед Отечеством, и земля от этого из-под ног не ушла. Хотя дождь из наград вполне мог пролиться на Владимира Владимировича, когда он пребывал на должности премьера (2008-2012). И вряд ли это бы смотрелось как что-то неестественное.

В связи с этим сложно не вспомнить недавний скандал, связанный с присвоением Героев России закрытым приказом президента РФ (по информации «Коммерсанта») первому замглавы АП РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову. Конечно, Кириенко и Борисов — вполне компетентные функционеры. Но что такого они совершили героического, чем пожертвовали ради блага и безопасности России?

Положение дел, сложившееся в системе награждения РФ, не может не вызывать недоумения. Однако об этом в отечественных СМИ практически не говорится. Ведь человек, получивший звание Героя России указом президента, автоматически зачисляется в эдакий элитарный клуб, к членам которого априори не может быть претензий со стороны общества. Он Герой РФ! Как вы можете сомневаться в его заслугах перед страной!

Скромность среди руководства России в принципе не была когда-то в почёте. За звания и награды всегда была жуткая борьба. Видимо, очень уж льстило нашей элите присутствие на плечах генеральских погон или несметное количество орденов на пиджаке. В советское время среди боссов ЦК КПСС творилась самая настоящая вакханалия, которая даже перекочевала в анекдоты.

В демократической России ситуацию с наградной системой нельзя назвать полностью абсурдной, но поползновения в направлении возврата к порочной коммунистической практике невозможно не замечать. Девальвация значения наград и неуёмное самолюбие российской элиты лишний раз свидетельствуют об отсутствии политической и моральной дисциплины в нашем государстве.

Теги:
Места: Россия
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