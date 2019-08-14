Почему Россия дружит с безумным режимом КНДР

Северная Корея продолжает испытывать ракетное вооружение, укрепляя статус ядерной державы. Подобное положение дел раздражает Соединённые Штаты, но в целом устраивает Россию. Сегодня КНДР является одним из мировых полюсов силы. И с этим государством у Москвы сложились тёплые добрососедские отношения.

Война и ядерное оружие

Советский Союз стал первым иностранным государством, установившим дипломатические контакты с КНДР. Это произошло 12 октября 1948 года. Москва активно поддерживала коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном, который был установлен после капитуляции Японии (сентябрь 1945года) севернее 38-й параллели.

Несмотря на первоначальные договорённости СССР и США о разделе сфер влияния на Корейском перешейке, Пхеньян и Сеул стремились объединить полуостров в единое государство. Началась подготовка к вооружённому противостоянию. Север заручился поддержкой СССР и Китая, Юг — Соединённых Штатов.

В июне-августе 1950 года войска Корейской народной армии (КНА) захватили почти весь полуостров. Однако в сентябре в конфликт вмешались соединения Великобритании и США. КНА стала терпеть крупные поражения и откатилась на север. Чтобы спасти коммунистическое правительство, Москва отправила в КНДР лётчиков, а Пекин — пехотинцев

К февралю 1951 года КНА и союзники отвоевали северные регионы и захватили Сеул. Но в результате американского контрнаступления фронт вернулся примерно на 38-ю параллель. К тому времени война унесла сотни тысяч жизней. В Москве и Вашингтоне понимали, что конфликт приобретает затяжной характер без шансов на победу для одной из сторон. 27 июля 1953 года КНДР и Южная Корея заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.

В 1950-е годы коммунистический режим копировал советские формы политического устройства и хозяйствования. Москва помогала Пхеньяну специалистами, продовольствием, поставками промышленного оборудования и оружия. Однако с конца 1960-х годов, когда произошла ссора с Китаем, СССР стал постепенно терять прежнее влияние на Северную Корею.

Ослабление позиций Советского Союза в КНДР было вполне закономерным процессом, хотя северяне сохраняли нейтралитет между двумя державами

В 1960-е годы в Пхеньяне установился достаточно оригинальный политический режим, который уже не стеснялся демонстрировать свою независимость. Непредсказуемость северян была одной из причин отказа Москвы и Пекина в сотрудничестве по ядерному оружию и средствам доставки. В ответ без оглядки на «старших» Пхеньян начал «хулиганить», прибегая к различным способам получения атомной бомбы и носителей.

Создание ракетно-ядерного арсенала превратилось в национальную идею северян. Несмотря на экономические трудности, в 1970-1980-е годы они заложили достаточно серьёзный научно-технологический фундамент, основанный главным образом на анализе достижений советской оборонной промышленности. КНДР чаще всего выкупала советскую технику и документацию у третьих стран — Сирии, Ирака и Ирана, и пыталась создать собственные образцы.

В 2010-е годы в условиях тотальной международной изоляции и перманентного продовольственного дефицита упорные трудолюбивые северяне смогли создать баллистические ракеты малой, средней и межконтинентальной дальности. Также, как предполагают эксперты, КНДР могла освоить производство боеголовок с ядерной боевой частью.

Тем не менее, ракетно-ядерный арсенал Пхеньяна обладает рядом критических недостатков. Во-первых, запасы плутония в республике невелики — оснастить им все боевые части КНДР не может. Во-вторых, северокорейские ракеты лишены средств защиты от зенитных комплексов. Они являются лёгкой добычей для любой современной системы ПВО-ПРО

И всё же, как видно из переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына по поводу денуклеаризации, наличие даже такого несовершенного оружия способно остудить пыл Соединённых Штатов. Американцы не хотят испытывать надёжность своих зенитных комплексов, понимая, что перехват любой ракеты с ядерной начинкой является исключительной мерой.

Повторимся ещё раз — вопреки обвинениям, который встречают в прессе западных стран и Южной Кореи, Москва не помогала КНДР реализовывать ракетно-ядерную программу, она была исключительно плодом «самодеятельности» Пхеньяна. Однако результат, которого достигли, северяне вполне устраивает современную Россию и не угрожает её безопасности.

Общие приоритеты

Почему мы так много уделили внимание ядерному оружию КНДР? Дело в том, что ракетно-ядерный арсенал — единственная реальная гарантия суверенитета Северной Кореи. А сохранение в республике антиамериканского коммунистического режима выгодно Москве.

Руководство РФ осознаёт, что исчезновение КНДР с карты мира может кардинально изменить баланс сил на Дальнем Востоке в пользу США. Если допустить крах коммунизма, то с большой вероятностью Северная Корея будет (подобно Восточной Германии в 1990-е годы) поглощена Южной. Россия получит ещё одну границу со страной-союзником Соединённых Штатов.

Формально Россия придерживается санкционного режима, который был в 2000-е годы установлен Совбезом ООН. Он ограничивает торгово-экономические отношения и категорически запрещает военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном. Тем не менее, Москва, скорее всего, поддерживает КНДР (возможно, в обход санкций). Республика сильно страдает из-за дефицита продовольствия, ширпотреба и валюты, и балансирует на грани гуманитарной катастрофы

На Западе считают, что Россия достаточно щедро оплачивает труд северокорейских рабочих на своей территории, тайком поставляет в республику нефть и выполняет посредническую функцию во внешней торговле Пхеньяна. На дипломатическом фронте Москва постоянно призывает США ослабить ограничительные меры против Пхеньяна в обмен на поэтапную денуклеаризацию.

В урегулировании корейского кризиса Москва не играет первостепенную роль. На республику куда более сильное влияние оказывает Китай. Однако к позиции Москвы в Пхеньяне прислушиваются. Руководство КНДР рассчитывает, что в возможной сделке с США по ядерному разоружению Россия станет одним из гарантов суверенитета.

КНДР — чрезвычайно закрытая страна. Самоизоляция объективно вредит туризму, культурному и гуманитарному сотрудничеству с Россией. В то же время политиков и народы обоих государств связывают весьма тёплые отношения. Россиянам импонируют трудолюбие, доброта, простодушие, наивность и антиамериканизм северян. Это те качества, которые роднят выходцев КНДР с советским человеком.

Наша страна лишь однажды проявила неуважение к КНДР. Это произошло в июле 1994 года, когда Борис Ельцин не выразил северянам соболезнования по случаю смерти Ким Ир Сена. В последующем Москва не позволяла себе подобных ошибок

Во второй половине 1990-х и 2000-е годы РФ вместе с Китаем фактически спасли республику от голода. Северяне не забыли щедрый жест Москвы, который сохранил сотни тысяч жизней. С Ким Чен Иром (1994-2011) и Ким Чен Ыном (с 2011 года) у РФ сложились исключительно дружественные отношения.

Пожалуй, основной угрозой отношениям между Россией и Северной Кореей является не политика США, а внутренние проблемы КНДР. Примерно треть экономики страны работает на оборону государства. Ядерное оружие и громадная сухопутная армия для Пхеньяна — необходимость, но на их содержание требуются гигантские расходы.

В условиях международной изоляции КНДР лишена возможности притока дополнительных доходов. Собственно, смысл санкций как раз заключается в том, чтобы лишить республику ресурсов для развития ракетно-ядерной программы. Однако, по меткому выражению Владимира Путина, северяне предпочли «есть траву» ради статуса ядерной державы. Отсюда — периодически возникавшие в КНДР вспышки голода.

Главный вопрос для Москвы заключается в том, как долго Северная Корея может существовать в жёстком самоограничительном режиме. Ситуация для коммунистического правительства практически патовая: если Ким Чен Ын пойдёт на либерализацию, то рискует получить в своей стране аналог советской перестройки, когда люди были готовы драться за джинсы и бутылку «Кока-Колы»

В то же время нельзя исключать возможность длительного сохранения в КНДР нынешней системы общественного устройства. Как ни странно, но в условиях изоляции и беспросветного экономического кризиса, северокорейское общество продемонстрировало необычайное единство и сплочённость вокруг лидера и идеалов революции.