Почему Россия держит 500 миллиардов за рубежом

Международные резервы России, наконец, достигли вожделенной отметки в 500 миллиардов долларов – около одной трети нашего ВВП. Именно этот уровень оценивался последние годы как комфортный для экономики, и даже высказывались предположения, что после его достижения наращивание финансовой «подушки безопасности» следует прекратить.

Денег не хватает

Может быть, теперь деньги пойдут в обескровленную русскую экономику?

Нет, этого не будет. Хотя отношение рублёвой денежной массы к ВВП опять уменьшилось, рубль продолжает быть дефицитным товаром. Как может развиваться экономика, когда банально нет средства обмена? Гражданин А отлично стрижёт, куры гражданки Б несут отменные яйца, но если у обоих нет рублей, они не смогут обменяться – бартер годится для очень немногих ситуаций.

При этом 500 миллиардов долларов (там и юани, и евро, и йены, и фунты, и золото, но для простоты назовём это долларами), которые могли бы стать живительным эликсиром для всего нашего полузадавленного предпринимательства. Мы копим их на зарубежных счетах, принося прибыль зарубежным банкам, а денежная масса М2 тем временем снова опускается до 40% ВВП, тогда как во всех развитых экономиках она превышает 100% ВВП

В то же время накопленные таким образом средства покойного ныне Резервного фонда помогли нашей экономике выстоять после обвала 2014 года, не допустить резкого снижения уровня жизни людей, полного сворачивания социальных программ. «Отец» Резервного фонда Алексей Кудрин сейчас осторожно критикует своего преемника Антона Силуанова, но о возвращении средств Фонда национального благосостояния в Россию не говорит.

Почему?

Да взгляда – две ошибки

Во властных коридорах есть два основных взгляда на эту проблему. Читатели могут упрекнуть нас в самонадеянности, но мы скажем сразу – оба взгляда неверны.

«Патриотическое» отношение к накопленным деньгам ассоциируется в первую очередь с советником президента Сергеем Глазьевым. Он утверждает, что деньги надо возвращать в Россию в виде дешёвых кредитов бизнесу. Нет никакой трагедии в увеличении денежной массы, даже в запуске «печатного станка».

Ну будет доллар не 64 рубля, а 75 рублей, на нашей жизни это мало скажется, зато в России усилится предпринимательство, производство получит стимул к развитию. Почему на Дальнем Востоке наши фермеры проигрывают китайцам? Потому что те имеют стабильное кредитование под нулевой или символический процент от госбанков Китая, тогда как наши патриотичные госбанки стригут своих овечек по полной программе, прямо с кожей

«Практичное» отношение – это двуглавый орёл Эльвира Набиуллина + Антон Силуанов. Нет смысла возвращать деньги в Россию. Посмотрите на программу льготных кредитов малому бизнесу – деньги чаще всего достаются организациям, аффилированным с лицами, принимающими решения о выдаче этих кредитов. То есть благодаря государственным деньгам конкуренция не развивается, а, наоборот, тает. Если же вбросить средства в большом масштабе, то их попросту разворуют и выведут за рубеж. Они точно так же будут лежать на счетах в иностранных банках, только государство уже не будет иметь к ним никакого отношения.

Первый взгляд – идеалистичный, основанный на экономических теориях, а не реальной ситуации в стране.

Второй взгляд – русофобский, подразумевающий, что Набиуллиной и Силуанову досталась страна трудновоспитуемых мошенников.

При этом компромисс, «истина посередине», тут не работает

Можно, конечно, создать надзорное ведомство, которое будет пристально следить за справедливостью раздачи кредитов, но потом ведь придётся выделять в ФСБ отдельное управление по надзору за этим ведомством. Злоупотребление полномочиями – тут монетаристы правы – есть многовековая национальная беда России, неизбежная часть присущего нам патернализма.

Выйти за рамки

Проблема в том, что обе высокие полемизирующие стороны позиционируют себя как консерваторы, то есть рассматривают сложившиеся в России социально-экономические отношения как неизменные. И получается, что плохи оба варианта – и выводить деньги, и вкладывать в них.

Потому что порочна сама система координат, в которых рассуждают и Глазьев, и Набиуллина.

В России сложилась псевдогосударственная экономика, в которой тон задают компании с преимущественно государственным капиталом (до 70% вклада в ВВП), работающие при этом исключительно в интересах собственного менеджмента и контролирующих чиновников. Как правило, эти же чиновники отвечают за развитие бизнеса, конкуренции и всего хорошего. Как это правильно делать, может рассказать сама Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центробанк.

В интересах принадлежащего ЦБ Сбербанка с 2013 года было закрыто более половины российских кредитных организаций, а вокруг остальных создана атмосфера страха: нельзя идти в местный банк, могут отозвать лицензию, уж лучше в ВТБ или «Сбер». Фактически произошла национализация отрасли при активной поддержке государства, спонсирующего банки через программы льготного кредитования. То есть бюджет фактически заплатил за уничтожение конкуренции

Понятно, что автор этой комбинации не хочет возвращать деньги в Россию, так как понимает, что их не менее успешно освоят и в других отраслях. Потому что изначально порочна вся экономическая система, направленная на максимальное наполнение бюджета с последующей барской раздачей пособий и пенсий. Старая мудрость о том, что людям надо давать не рыбу, а удочку, подчёркнуто игнорируется нашим правительством: эти люди запаслись сетями и динамитом, но инстинктивно боятся тех, кто пытается быть от них независимым со своим скромным спиннингом.

Вкладывать деньги в такую экономику – безумие по отношению к деньгам. Выводить из неё – садизм по отношению к народу.

* * *

Нам нужен демонтаж системы государственного казнокрадского капитализма, нужна простая и понятная система государственных доходов и расходов, нужен независимый суд и нулевая «китайская» терпимость как к воровству, так и к непрофессионализму на высших ступенях власти. После этого можно и нужно будет закрыть зарубежные государственные счета и направить собранные деньги на создание самодостаточного, полностью себя обеспечивающего государства.

Всё это создаётся не за один год, а власть делает всё, чтобы не создалось никогда. Тем не менее запрос на перемены растёт, а нового Крыма, чтобы отвлечь людей, больше нет – напротив, есть Курилы.