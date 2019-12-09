Почему в России снова любят политические анекдоты

Не имея возможности голосовать на честных выборах, люди высказывают свое мнение на развлекательных сайтах, и этот глас народа нельзя недооценивать.

Одним из самых старых сайтов в русском сегменте интернета является Anekdot.ru. Читателей у него миллионы, и хотя солидные люди немного воротят нос от народного юмора, люди попроще читают его изо дня в день.

Почитаем – посмеемся

Назвать этот сайт оппозиционным ни в коем случае нельзя – больше всего оценок набирают на нем позитивные истории о любви и дружбе, а также – неожиданно – о героизме наших дедов в военное время (да, это уже не анекдоты, но таких историй на сайте много). В какие-то дни, конечно, набегают «ольгинские» оценщики и комментаторы, в какие-то «навальнята», но в целом определенный баланс поддерживается. Хозяин сайта живет в США, но в политических предпочтениях не замечен.

Посмотрим на анекдоты, занимавшие первые места по читательскому голосованию за последнюю неделю. Лишь один из них не носит политико-экономического характера, один – чисто политический (против Владимира Словьева), остальные пять – судите сами:

«Вот что подкупает в нашем сегодняшнем государстве – это его предсказуемость для простых граждан: оно их кинет везде, где только сможет».

«Набиуллина назвала причины укрепления рубля. «Извините, я была в отпуске», – прокомментировала глава ЦБ».

«2020 – год Крысы! Пользуясь случаем, хочу поздравить депутатов, правительство и всех чиновников!»

«Оказалось, что самый страшный и дикий капитализм могут построить только бывшие коммунисты. Они просто реализуют ту модель капитализма, про которую им рассказывала компартия».

«Интересный факт: газопровод "Сила Сибири" не подведён ни в один сибирский город».

Для сравнения: 10 лет назад за такую же декабрьскую неделю ни в одном анекдоте-победителе не было ничего о политике или экономике. Девушки, семейная жизнь, воспитание детей – вот что тогда собирало больше всего «лайков». Победители за те же самые дни:

«Находчивый удав проглотил кролика и крольчиху – и больше не нуждается в еде».

«Семейная жизнь – это когда ты стараешься напоить девушку не для того, чтобы затащить ее в постель, а чтобы спокойно поиграть на компьютере».

«Большинство женщин любит ушами. Поэтому меньшинство, которое любит ртом, всегда побеждает».

«Илья на свадьбе друга толкнул свою девушку, чтобы она букет не поймала...»

«Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку заставлял его отжиматься. Если он вырастет тупым, то хотя бы будет сильным».

Эффектный контраст, правда? Результат второй десятилетки стабильности налицо. Не исключено, что по разрушительным последствия 2010-е годы в исторической перспективе будут приравнены к 1990-м, а то и опередят их.

Как это получилось? Что произошло за это десятилетие? Давайте посмотрим на основные тенденции, которые так сильно изменили наше общество, а с ним и развлекательный сайт.

Семь достижений десятых годов

Всплеск лицемерия. Пока мы вроде как дружили с Западом, иностранные имущество и иные активы власть имущих не так сильно смущали, как теперь, когда их заставляют произносить патриотические речи и строем, как раньше в партию, вступать в санкционные списки. То же касается законов о контроле доходов: более ста депутатов Госдумы шестого созыва, которые оформили разводы, не сходя с рабочего места, вызывают желание поступить с ними так, как матрос Железняк с Учредительным собранием.

Монополизация торговли в ущерб производству. Удобные и дешевые торговые сети пожрали не только друг друга (федеральных игроков стало вдвое меньше), но и производство, буквально заставляя работать его практически в ноль. Закрылись сотни прежде эффективных предприятий, которые оказались не в силах обслуживать нарастающие аппетиты X5 Retail Group («Пятерочка», Перекресток», «Карусель»), «Дикси» (плюс «Дешево», «Виктория»), «Магнита», «Ашана». Госдума принимает издевательские законы, формально призванные помочь производству (разъездная торговля), фактически же гробящие его (разъездная торговля только для победителей тендеров).

Это подорвало программу импортозамещения – «черный» импорт оказался и дешевле, и безопаснее, чем производство на территории России. Идея закрытия своего рынка для враждебных стран была отличной, продовольственное эмбарго на некоторое время оживило фермеров, но – см. предыдущий пункт. На каждую тонну раздавленных помидоров приходится сотня успешно поступивших на прилавки. Мы достигли серьезных успехов по зерновым и сахару, но по мясу и молоку находимся даже в худшем положении, чем до начала санкций. Продовольственное импортозамещение невозможно без

Налоговый террор. Уменьшается мелкое взяточничество чиновниц-«конфетниц», рыцарей свистка и жезла, но при этом власть в одностороннем порядке поднимает налоги и ужесточает систему их сборов. Ни при крепостном праве, ни в мягких формах рабства с людей не брали более 50% их доходов в пользу казны, в России же это происходит через НДФЛ, страховые фонды, НДС и акцизы. На Западе тоже есть столь высокие налоги, но они распространяются только на богатых людей. Электрик Сергей Иванович из Нижнего Тагила сердечно благодарит за то, что хотя бы в этом смысле сравнялся с Александром Овечкиным и Биллом Гейтсом. А предприниматели отмечают, что средняя нагрузка на бизнес выросла с 2010 года практически в два раза (в первую очередь благодаря реформе налога на недвижимое имущество, а также косвенным налогам типа системы «Платон»).

Государственное рейдерство. Под предлогом спасения предприятий во время кризиса 2008-2010 годов государство стало забирать их себе: сперва добровольно-принудительно, а потом и вовсе принудительно. Госбанки освоили нехитрую схему: дать кредит под залог имущества, помешать внести один из платежей, забрать имущество. Центробанк поддержал их террором против малых банков, уменьшив число серьезных финансовых организаций более чем на 50%, но при этом лишь имитируя борьбу с микрофинансовыми мошенниками. В результате «Аэрофлот», Сбербанк, «Ростех» и другие как бы контролируемые государствами структуры стали монополистами, бороться с которыми некому, да, похоже, уже и нечем.

Спорные суды и странные результаты на выборах. Российские судебные органы требуют ограничить для журналистов возможность освещать судебные заседания – будто сейчас нас не выгоняют с них по капризу левой пятки судьи. Доверия к выборам в России нет вообще («чуровщина»); более того, к манипуляциям присоединилась так называемая оппозиция в лице Алексея Навального, взявшегося единолично определять, за кого надо голосовать во всех регионах. В результате уважение к депутатам отсутствует полностью – в отличие от страха перед ними. А революцию 1991 или, если угодно, 1917 года устраивали вроде бы как раз ради освобождения от страха…

Пенсионная реформа, причем не столько повышение возраста выхода на пенсию (объективно неизбежный), сколько манипуляции с накопительной, балльной, «капитальной» системами. Смешно сказать, но из граждан, которых должна была коснуться реформа 2002 (!) года, так никто по тем правилам на пенсию и не вышел.

Анекдоты – это серьезно

Подчеркнем: это все не происки врагов. Это не агенты Ходорковского, Березовского и Джона Маклейна. Это не внутренняя оппозиция. Это самая что ни на есть легитимная, патриотичная, поддерживаемая народом власть. Которой, правда, явно ближе методички Международного валютного фонда и Всемирного банка, чем интересы собственных граждан. Глава думского Комитета по этике в начале десятых ушел в отставку, случайно найдя у себя элитную недвижимость в Майами (наличие которой за неделю до этого резко отрицал), а соавтор законопроекта об иностранных агентов только что спалился на обладании кипрскими офшорами с многомиллионными долларовыми активами.

Трагедия десятых годов в том, что государство в одностороннем порядке разорвало негласный договор, которое оно в одностороннем же порядке заключило с обществом на старте девяностых. Договор этот был таким: «Вы не лезете в мои дела, а я в ваши». В результате правительство при слабом сопротивлении ряда «отщепенцев» типа Бориса Немцова (воспрепятствовал переходу в частные руки «Связьинвеста» и «Газпрома») раздало государственную собственность нужным людям, а люди ненужные выживали как могли, но им хотя бы не мешали. Сейчас, никоим образом не улучшив качество своей работы (кроме, конечно, систем взимания платежей, они у нас в России работают прекрасно), государство существенно повысило требования к гражданам.

Реакция граждан на это вполне понятна, и голосование на юмористическом сайте является невинной заменой голосования на несуществующих реальных выборах. Вот только надо помнить, что от массового (не путать с интеллигентскими кухнями) распространения антисоветских анекдотов до падения СССР прошло 10-15 лет. А жизнь с тех пор сильно ускорилась…