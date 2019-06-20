Почему в России не работает продуктовое эмбарго

Всплеск сельскохозяйственной активности России после введения запрета на импорт продуктов из поддержавших санкции стран завершен. Создать эффективное и конкурентное сельское хозяйство мы не смогли – помешали монополизм, налоги и общая неустроенность.

Национальный союз производителей молока составил отчет о поставках в Россию молочных продуктов за первые четыре месяца 2019 года. Из документа следует, что поставки выросли на23% по объему и 20% по стоимости относительно аналогичного периода прошлого года. И это рекорд со времен введения ограничений на импорт ради того, чтобы наказать глупую Европу.

Смешно, но качественное молоко из Латинской Америки и Новой Зеландии дешевле для нашего производителя творога и сыра, чем российское. Причина – неадекватный налоговый режим и высокая монополизация хозяйства

Грубо говоря, если на Кубани ты не в «обойме Ткачева», тебе не стоит думать о расширении производства и выходе на серьезные рынки. И так по каждому региону.

Сельское хозяйство получило рекордный приток государственных инвестиций в 2014-16 годах. И крупные предприятия, ранее снисходительно смотревшие на более мелких конкурентов, оживились, увидели деньги и поняли, что надо окучивать эту делянку, пока не иссякла. Для фермеров наступили тяжелые времена. К тому же монополизировавшие рынок торговые сети также не стремятся работать с небольшими предприятиями, им проще заключать огромные контракты с гигантами. А фермерские магазинчики вымирают, не в силах выдержать ценовую конкуренцию, ведь чем больше масштаб, тем проще давать скидки на те или иные продукты.

К тому же многие просто боятся развивать производство, ибо право частной собственности в России не защищено никак

В любой момент может прийти очень большой человек, отгородить твою территорию (Кубань) или сжечь постройки (Ростов) и сказать, что так будет лучше для общества. Как тут работать на многолетнюю перспективу?

Техника и люди

Обладая безграничными луговыми угодьями и относительно малым населением, мы так и не смогли обеспечить себя молоком. Бывший премьер Аркадий Дворкович во время нахождения в должности говорил, что нам не хватает примерно 25% молока. Сейчас этот показатель оценивают несколько скромнее – 15-20%, но рост импорта наводит на иные мысли.

Минсельхоз пытается объяснить ситуацию ростом потребления (1,3% к аналогичному периоду прошлого года), но это не работает: импорт растет куда более быстрыми темпами.

Наши производители тоже вроде бы наращивают производство молока, но оно идет только на питьевой разлив: сделать из него качественный сыр практически невозможно

Гиганты отрасли практически не дают по-настоящему хорошего молока. Устаревшее оборудование, советские технологии, кадровый кризис, хроническое воровство, проблемы с кормами для коров (качественные – импортные, то есть дорогие). В итоге производителям, например, сыров приходится закупать молоко за рубежом.

Импортное сельскохозяйственное оборудование также стоит дорого по доходам наших предприятий. Александр Лукашенко, конечно, шутит, что существует белорусская техника, но не все эскапады харизматичного союзника стоит принимать всерьез: нам нужны животноводческие комплексы, которые не надо ставить на капитальный ремонт каждый год.

Новозеландский прецедент

Итак, с начала 2019 года мы ввозили по 550 тысяч тонн молока на 216 млн долларов ежемесячно. По сливочному маслу, сырам и творогу это рекорд с момента введения эмбарго. А по кисломолочным продуктам, сухому цельному молоку и мороженому у нас вообще рекорд всех времен – никогда еще Россия не закупала так много. Что там с импортозамещением?

Понятно, что 70% этого импорта – из Беларуси. Точно так же понятно, что в большинстве своем этот товар – не белорусского происхождения. Но есть и резкий рост импорта из стран дальнего зарубежья: Новая Зеландия увеличила свою долю в поставках с 3% до 10%: к местному сливочному маслу добавилось сухое цельное молоко. Подтянулись Уругвай, Аргентина, ряд других стран

Здесь надо помнить, что даже те государства, которые формально не присоединились к санкциям, вынуждены их частично соблюдать – так, например, китайские банки накладывают серьезные ограничения на транзакции с российскими контрагентами. На молочном рынке сейчас нашим стратегическим партнером становится Новая Зеландия.

Позиция этой страны неоднозначна. К санкциям она присоединилась, ее список персон нон-грата совпадает с европейским, были заблокированы счета российских госбанков, но при продлениях пакетов санкций Веллингтон молчал. А недавно, после смены правительства, в стране обнаружили, что Новая Зеландия – единственное государство Южного полушария, которое как-то эти санкции соблюдает.

И премьер-министр, левая Джасинда Ардерн заявила, что не намерена действовать в угоду США и в убыток своей стране, после чего объявила о возобновлении переговоров с Таможенным союзом о свободной торговле. Похвальный пример, но есть серьезные опасения, что США ускорят удаление популистов от власти, а новое правительство начнет особенно строго «следить за порядком в мире».

Счет на табло

Да, пока что продавцы молока готовы слегка дерзить США, чтобы получать русские деньги, и эту тенденцию надо поддерживать, но все же не в ущерб собственному производству. В начале 2018 года Россия шепотом, без шума и пыли отменила запрет на импорт мяса птицы из США и Канады – потому что подъем своего производства провалился.

Все время действия санкций мы покупаем через Беларусь польские продукты, прекрасно зная об их реальном происхождении – тогда как Польша никаких шагов навстречу России не делает. Можно ждать и других наших отступлений по линии скандального эмбарго

Так, например, недавняя инициатива отказаться от уничтожения санкционных продуктов и направить их на социальные нужды опоздала на пять лет, но по-прежнему актуальна. В то же время здесь открывается лазейка для скрытого импорта – житель социального учреждения вряд ли разберет, пищу какого происхождения ему готовят, так что конфискат вполне может пойти на иные цели. Не секрет, что в тендерах на закупку продуктов для банкетов государственные и муниципальные структуры постоянно требуют именно «запрещенки».

Да, мы достигли существенного роста производства, например, зерна и сахара, но для этого громкие акции были совершенно не обязательны

Эмбарго не получилось. Нас обыграли. И ни один ответственный за это человек не привлечен к ответственности – разве что Александр Ткачев отправлен в отставку с поста министра, дабы правительственные обязанности не мешали ему зарабатывать деньги на родной Кубани. Жаль только, что в результате такого хозяйствования импорт растет и будет расти и дальше, если, конечно, Центробанк снова не обрушит рубль ради удовольствия нефтяников. Но это уже совсем другая история…