Почему она такая маленькая? Хасбулатов нашел новый способ увеличения пенсий россиян
В России необходимо ввести новый налог на добычу полезных ископаемых и полностью перечислять его в Пенсионный фонд, считает экс-глава Верховного совета РФ, а ныне завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов.
По мнению бывшего оппонента первого президента Бориса Ельцина это позволит отменить пенсионную реформу в стране, а россияне станут собственниками недр.
«Если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР, Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода», заявил Руслан Хасбулатов.
В России о пенсионной реформе было впервые заявлено два года назад. Пенсионный возраст в стране будет постепенно расти до 2028 года и к этому времени для женщин он поднимется с 55 до 60 лет и с 60 до 65 для мужчин, пишет URA.RU.
В настоящий момент в стране налог на добычу полезных ископаемых платится по месту нахождения природных ресурсов.