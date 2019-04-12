Эксперт прокомментировал бездействие Соболь в истории с другом-коррупционером
Эксперт прокомментировал бездействие Соболь в истории с другом-коррупционером

Девушке грозит уголовная статья за экстремистские цели

Юриста ФБК, «борца с коррупцией» и претендента на депутатский мандат в Мосгордуме Любовь Соболь уличили в прикрытии бизнес-партнера и соратника Навального, Андрея Мищенкова. Последний участвует в картельном сговоре, но активистка будто нарочно закрывает на это глаза.

Вместе с Андреем Мищенковым в 2012 году она учредила компанию «Контроль». У бизнес-партнера Соболь есть еще одна компания ООО «БАЗИС-СИСТЕМ», которую он открыл вместе с Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым.

На семью Тимофеевых зарегистрировано несколько компаний. Они строят и монтируют детские площадки. При этом весь клановый бизнес  принимает участие в государственных конкурсах, проиграть которые невозможно. Конкуренции нет— ведь среди участников только «свои». Причем компания «Забава» принадлежит Юрию Тимофееву, а «Золотой теленок» его отцу — Евгению Тимофееву.

Однако картель Тимофеевых не ограничивается только Москвой. Семейные фирмы работают как в Петербурге, так и в области, образуя тем самым полную монополию на рынке. Из расследования ФАН известно, что за все время такая «круговая порука» принесла в семью более 800 млн рублей.

Эксперт и академик РАЕН Янис Юкша объяснил, почему Любовь Соболь не имеет права называться юристом. По его словам, активистка преследует «незаконные, совершенно экстремистские цели». Касательно истории с прикрытием бизнес-подельника «навальнистки» Юкша пояснил, что после уличения в преступных действиях антимонопольными ведомствами участники подобных картелей ответят по всей строгости закона. Он вспомнил случай, когда аналогичные дела в ЕС приводили к многомиллионным штрафам.

Ранее Любовь Соболь обвинила компанию бизнесмена Евгения Пригожина в массовых заболеваниях детей в столичных детских садах и школах. Несмотря на проверку Роспотребнадзора, в ходе которой был выявлен истинный виновник случившегося — липецкий молочный комбинат, Соболь продолжила информационную травлю петербургского ресторатора.

В феврале блогер Алексей Навальный вымогал у Евгения Пригожина 300 млн рублей, обещая в обмен прекратить преследование комбината питания, однако получил категорический отказ.

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Места: Россия
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