Почему лидеры европейских стран не имеют детей?
Почему лидеры европейских стран не имеют детей?

Главный каббалист России дал свою точку зрения на факт бездетности политиков Европы

Существует общественное исследование, которое справедливо показывает, что большинство ключевых европейских политиков являются бездетными.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй, премьеры Люксембурга, Шотландии, Голландии, Швеции, председатель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер – все они являются бездетными членами европейского общества.

По словам основателя Международной академии каббалы Михаэля Лайтмана, это значит, что у такого человека не существует внутренней потребности в будущем мира, а только в своей власти над ним.

Он вопрошает – а кому вообще мы доверили мир? Наших детей, внуков. Людям, которые вообще не испытывают никакого чувства к будущему.

«Представьте себе женщину, у которой на руках ее младенец. Ведь это для нее все. Она готова на все что угодно, только бы его оставить. Чтобы ему было хорошо. А у этих людей, которые находятся во главе мира и решают за него его проблемы, у них этого отношения к миру нет. У них нет ребенка на руках. Это ужас», - говорит Михаэль Лайтман.

Он пояснил, что, таким образом, неизвестно кто вообще управляет нашим миром.

«Собираются бездетные люди, и они руководят всем, принимают решения. Смотрите, что они сделали с Европой! Как можно свой дом отдать этой орде, которая пришла и там наводит свой порядок?» (мигранты – прим. редакции).

Михаэль Лайтман убежден, что подобное происходит потому, что первые лица европейских государств просто не чувствуют своего дома.

«Они чувствуют себя, им хорошо, а дома нет. У них нет детей, и их не интересует, что будет завтра. Согласно Торе, не имеет право человек руководить и быть мудрецом, если у него нет семьи и детей. У него нет такого ощущения к миру, которое должно быть. Так нам и надо! Потому что мы так относимся к миру. Поэтому и эти руководители так к нему относятся. Они нам демонстрируют, кто мы такие, что мы относимся к миру чисто механически – нам не важно, что будет сегодня, завтра, послезавтра».

Он добавил, что если говорить о второй части мира, которая находится под действием религиозного арабского экстремизма, многодетного – для которого плодить детей нужно для того, чтобы посылать их убивать, когда родители гордятся, что их ребенок – шахид, и мать по погибшему ребенка не плачет – это тоже перевернутое сознание.

Михаэль Лайтман поражается, как можно желать своим врагам смерти через своих детей?

Он добавил, что впереди, в будущем мирового общества – осознание зла, нашей природы, нашего отношения к ней. И конечно, по его словам, такой мир нуждается в просветлении.

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