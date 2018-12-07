Почему лидеры европейских стран не имеют детей?

Существует общественное исследование, которое справедливо показывает, что большинство ключевых европейских политиков являются бездетными.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй, премьеры Люксембурга, Шотландии, Голландии, Швеции, председатель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер – все они являются бездетными членами европейского общества.

По словам основателя Международной академии каббалы Михаэля Лайтмана, это значит, что у такого человека не существует внутренней потребности в будущем мира, а только в своей власти над ним.

Он вопрошает – а кому вообще мы доверили мир? Наших детей, внуков. Людям, которые вообще не испытывают никакого чувства к будущему.

«Представьте себе женщину, у которой на руках ее младенец. Ведь это для нее все. Она готова на все что угодно, только бы его оставить. Чтобы ему было хорошо. А у этих людей, которые находятся во главе мира и решают за него его проблемы, у них этого отношения к миру нет. У них нет ребенка на руках. Это ужас», - говорит Михаэль Лайтман.

Он пояснил, что, таким образом, неизвестно кто вообще управляет нашим миром.

«Собираются бездетные люди, и они руководят всем, принимают решения. Смотрите, что они сделали с Европой! Как можно свой дом отдать этой орде, которая пришла и там наводит свой порядок?» (мигранты – прим. редакции).

Михаэль Лайтман убежден, что подобное происходит потому, что первые лица европейских государств просто не чувствуют своего дома.

«Они чувствуют себя, им хорошо, а дома нет. У них нет детей, и их не интересует, что будет завтра. Согласно Торе, не имеет право человек руководить и быть мудрецом, если у него нет семьи и детей. У него нет такого ощущения к миру, которое должно быть. Так нам и надо! Потому что мы так относимся к миру. Поэтому и эти руководители так к нему относятся. Они нам демонстрируют, кто мы такие, что мы относимся к миру чисто механически – нам не важно, что будет сегодня, завтра, послезавтра».

Он добавил, что если говорить о второй части мира, которая находится под действием религиозного арабского экстремизма, многодетного – для которого плодить детей нужно для того, чтобы посылать их убивать, когда родители гордятся, что их ребенок – шахид, и мать по погибшему ребенка не плачет – это тоже перевернутое сознание.

Михаэль Лайтман поражается, как можно желать своим врагам смерти через своих детей?

Он добавил, что впереди, в будущем мирового общества – осознание зла, нашей природы, нашего отношения к ней. И конечно, по его словам, такой мир нуждается в просветлении.

Далее в рубрике