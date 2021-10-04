Почему Франция испугалась? Эксперт рассказал о преимуществах российской ЧВК
Военный обозреватель Александр Ставер, рассуждая о ситуации в Африке, задался вопросом о том, почему эффективность российской «ЧВК Вагнера» в борьбе с терроризмом настолько напугала европейских политиков. Действительно, в последние недели первые лица Франции отметились целой серией истеричных высказываний в адрес правительства Мали, пригласившего россиян в страну. Президент Эммануэль Макрон, министр обороны Флоранс Парли, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан – выступали с осуждением, угрозами, попытками шантажа африканской страны. Все это происходило на фоне краха политики Парижа в регионе. После того, как французские войска провалили операцию «Бархан», нацеленную формально на разгром террористических группировок в глубине африканского континента, Елисейский дворец объявил о «переформатировании» операции и выводе значительной части сил из Мали. Однако фактически вывод войск так и не начался. На таком фоне неудивительно, что правительство в Бамако пригласило в страну более надежного партнера.
Вой, поднятый французами и их союзниками по поводу ЧВК, выглядит довольно забавно, - полагает Ставер. - Французские военные испугались одной тысячи гражданских сотрудников ЧВК.
Париж уверен, что ЧВК – передовой отряд России, который проложит дорогу российским дипломатам, российским бизнесменам и российским военным в Мали. Европа опасается изменения курса правительства Мали на пророссийский. Недаром европейская пресса акцентирует внимание на том, что премьер-министр страны – выпускник российского вуза, а министр обороны – проходил стажировку в России.
По мнению Ставера, агрессивная и бесплодная риторика Запада по поводу «вагнеровцев» обусловлена пониманием того, что колониальная политика в отношении Африки терпит крах. На наших глазах происходит крушение старого мироустройства и рождение нового.
Наступает время смены лидеров. Африка сегодня настолько перспективна в этом отношении, что не замечать этого уже нельзя. – заключает эксперт.