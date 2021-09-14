«Победить кандидата от „Единой России“»: Никита Михалков прибавил известности «Умному голосованию» Навального
Российский режиссёр Никита Михалков в эфире своей авторской программы «Бесогон.ТВ» на телеканале «Россия 24» рассказал о системе «Умное голосование», которая была создана оппозиционером Алексеем Навальным.
В программе Михалков напомнил, что сайт «Умного голосования» относится к «господину» Алексею Навальному и его проекту ФБК, который был признан иноагентом и экстремистской организацией в РФ.
Также режиссёр рассказал о схеме работы сайта.
«Непосредственно перед выборами тем, кто зарегистрирован на этом сайте, приходит письмо, за кого конкретно голосовать, чтобы победить кандидата от „Единой России“», — сообщил он.
Далее Михалков показал детали сайта «Умного голосования» и рассуждал о порочности этой системы. В частности, в эфире продемонстрировали элементы сайта с инструкциями для записи в наблюдатели.
«Это вообще нормально? Это вообще думающие люди? А вот интересно, откуда взялось в нас это умное голосование?» — приводит слова Михалкова Znak.com.