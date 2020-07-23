По указанному новой партией Путина адресу нашли только трансформаторную будку

Политика

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Партия, которую возглавил бизнесмен Роман Путин - племянник президента России, указала в качестве адреса низкую кирпичную постройку с глухими металлическими дверями, из стен которой к домам тянутся высоковольтные провода. Этот адрес считается у политической организации «Народ против коррупции» юридическим и служит для приема корреспонденции.

На сайте партии указано Ленинградское шоссе, 8, строение 3. Вместо офиса партии на месте нашли трансформаторную будку.

«Яндекс.Карты» показывают, что там находится ломбард. На сайте ломбарда указан номер, по которому действительно можно дозвониться до него.

Журналист «Собеседника» ездил в офис партии для передачи документов, необходимых для вступления в организацию. Отдать документы можно только просунув бумаги в дверную щель.

Роман Путин - сын двоюродного брата Путина. Он владеет несколькими компаниями, в 2012-2013 годах работал советником губернатора Новосибирской области.

О том, что Роман Путин возглавит партию, стало известно в начале июля. Он стал членом партии 20 июня.