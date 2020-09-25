По стопам Сбербанка: Минэнерго вернет часть сотрудников на «удаленку»

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Министерство энергетики России планирует вернуть часть своих сотрудников на удаленную работу.

В настоящее время 100% работают в офисе. Как сообщила статс-секретарь - заместитель министра Анастасия Бондаренко, в Минэнерго следят за ситуацией и «готовы снова запускать режим удаленной работы».

Как сообщили в «Транснефти», в центральном офисе, в Москве, около 70% сотрудников работают удаленно. В компании следят за эпидемиологической обстановкой, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, Сбербанк удовлетворил просьбу мэра Москвы Сергей Собянина и отправил сотрудников на удаленный режим работы. Банк отправил на «удаленку» до 50% своей команды на дистанционный формат работы.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин направил в организации письмо с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. Рекомендацию получат 5 тысяч предприятий.