По поручению Путина в «закон Димы Яковлева» внесли касающиеся всех иностранцев поправки
Правительство России разработало поправки в «закон Димы Яковлева», которые коснутся всех иностранцев, а не только граждан США, как было прежде. Изменения внесли по поручению президента России Владимира Путина.
Законопроект предусматривает финансовые и визовые санкции в отношении любых иностранных лиц и людей без гражданства. Среди возможных ограничений - запрет на въезд в страну, арест активов, закрытие деятельности юридических лиц.
Санкции собираются вводить в случае совершения преступлений против россиян за рубежом, помощи людям уйти от ответственности после преступления против россиян, причастности к похищению и лишению свободы граждан РФ, вынесения необоснованного приговора. Об этом говорится в опубликованном на сайте нижней палаты парламента документе.
«Закон Димы Яковлева» был принят в России в 2012 году в ответ на «акт Магнитского». Этот документ, в частности, запрещал американцам усыновлять российских детей. В отношении других иностранцев данная мера действовать не будет.