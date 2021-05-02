По хрущевским стопам: в Петербурге разогнали выставку художников о репрессиях

Политика

В Санкт-Петербурге отряд силовиков помешал выставке художников-акционистов. Их задержали без предъявления обвинений.

Павел Крисевич и Анастасия Михайлова организовали «первый весенний показ картин на открытом воздухе», посвященный репрессиям.

Прибывшие на место силовики взялись за дело и оперативно унесли все картины подальше от людских глаз.

Как сообщил telegram-канал «Подъем», в пресс-службе ведомства факт отсутствия протокола и обвинений комментировать отказались.