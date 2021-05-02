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Политика
По хрущевским стопам: в Петербурге разогнали выставку художников о репрессиях
2 мая, 2021 18:24
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Санкт-Петербурге отряд силовиков помешал выставке художников-акционистов. Их задержали без предъявления обвинений.
Павел Крисевич и Анастасия Михайлова организовали «первый весенний показ картин на открытом воздухе», посвященный репрессиям.
Прибывшие на место силовики взялись за дело и оперативно унесли все картины подальше от людских глаз.
Как сообщил telegram-канал «Подъем», в пресс-службе ведомства факт отсутствия протокола и обвинений комментировать отказались.
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