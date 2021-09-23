По инициативе Зеленского принят закон «Об олигархах». Им нельзя финансировать партии и владеть СМИ
Верховная рада Украины в решающем чтении приняла закон о деолигархизации. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать 10 лет.
За принятие закона проголосовали 279 человек, 229 из которых - от «Слуги народа».
Он предусматривает создание реестра олигархов. Согласно документу, считать человека олигархом следует на основании трех из четырех условий. К ним относятся значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, состояние активов около 83 млн долларов (свыше 1 млн прожиточных минимумов), а также бенефициарное владением компанией-монополистом.
На основании представления кабмина, Службы безопасности, Национального банка олигархов включат в реестр. Человек, которого собираются признать олигархом, будет об этом уведомлен не позже, чем за пять дней до заседания.
Закон запрещает олигархам из реестра делать взносы на поддержку партий, владеть СМИ, финансировать проведение митингов. Об этом пишет «Интерфакс».
Закон об олигархах - идея президента Украины Владимира Зеленского. Его законопроект был внесен на рассмотрение Рады 1 июля. После первого чтения к проекту закона было предложено более тысячи правок.