По безбилетникам ударят новыми штрафами ради пополнения бюджетов

Политика

В Госдуме предупредили о рисках роста штрафов за безбилетный проезд в регионах.

Речь идет о безбилетном проезде в автомобильном и городском наземном электротранспорте. Депутаты готовятся принять соответствующий проект закона. Сегодня штраф составляет 100 рублей.

Предложение о его повышении будут рассматривать в этом месяце. Министерство транспорта России планирует окончательно передать регионам полномочия по установлению штрафов.

Парламентарии и эксперты считают, что российские регионы установят чрезмерно высокие штрафы, которые могут ударить по социально незащищенным группам граждан России.

При этом существуют опасения, что штрафы будут источником пополнения бюджета и мало, кто станет наказывать региональные транспортные компании за услуги ненадлежащего качества, пишут «Известия».