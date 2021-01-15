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Планы диктатора по превращению Беларуси в еще одну «Северную Корею» узнали из аудиозаписи

Лилия Караева
15 января, 2021 11:22
3 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Инициатива BYPOL опубликовала запись, на которой человек с голосом, похожим на нынешнего заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова рассказал о совещании у президента республики Александра Лукашенко. На встрече до правоохранителей доводилось, что делать с протестами и протестующими, а также говорилось о планах по превращению республики во вторую «Северную Корею».

В записи рассказывается о новых средствах, поступивших на вооружение милиции, которые должны использоваться в отношении граждан, и способах применения для наступления летального исхода. Президент страны заверил подчиненных, что гарантирует безнаказанность за применение оружия.

Карпенков на записи раскрыл планы по созданию лагеря для протестующих. Об этом сообщил Telegram-канал BYPOL.

«Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится», - сказано в записи.

Лукашенко на совещании заявил, что не будет избираться на следующий срок, указал Карпенков.

«Он также сказал, что он на следующий срок не будет избираться. (Президент говорил - прим.) Я знаю, что если я сейчас, получается, поддамся на эти уговоры и уйду, им всем конец, их всех просто уничтожат, уничтожат и многих здесь в зале присутствующих. Будут делать люстрации, будут делать издевательства. Все, что написано: что придем, все поломаем — это все осуществится. Что ГУБОП расформируют, внутренние войска расформируют, ОМОН поставят на колени, унизят и так далее, и многих других, кого только они посчитают. Поэтому сказано навести порядок и порядок будет наведен», - пересказал Карпенков слова президента.

Ранее сообщалось, что в правительственных кругах в Минске говорят об отставке Лукашенко весной.

темы
Александр Лукашенко
протесты
полиция
оружие
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