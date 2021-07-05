План Джо Байдена по доступному жилью в США увеличит налоговые льготы

Политика

Двухпартийная группа законодателей США предлагает увеличить количество доступного жилья на 2 миллиона единиц в течение следующего десятилетия за счет увеличения ключевого налогового кредита в рамках программы президента Джо Байдена по вопросам занятости и экономики.

Закон об улучшении доступного жилья от 2021 года, инициированный представителями Сьюзан Дель Бене и Джеки Валорски, отменит налоговые льготы для штатов, поможет штатам финансировать больше проектов за счет смягчения требований к финансированию за счет облигаций и увеличения субсидий для малообеспеченных сообществ.

Эти меры могут сократить дефицит жилья в США за счет значительного создания почти 4 миллионов квартир.

В плане используются многие цели Байдена в своем предложении по инфраструктуре, которое заключается в строительстве 2 миллионов различных единиц жилья в течение следующих восьми лет, в нем используются разные тактики.

Дель Бене, демократ из Индианы, и Валорски, демократ из Вашингтона, хотят сделать свой законопроект ведущим предложением по законодательству Палаты представителей, выходящим за рамки соглашения об инфраструктуре на 579 миллиардов долларов, которое было заключено между Байденом и двухпартийной группой сенаторов в четверг.

По словам помощника Конгресса, послужной список Джо Байдена как государственно-частного партнерства делает налоговые льготы лучшим средством для быстрого роста доступного жилья. Последняя версия законопроекта получила широкую поддержку обеих партий на прошедшем Конгрессе.

Самый большой ожидаемый импульс позволит штатам ускорить развитие, сократив вдвое долю затрат, которые должны финансироваться за счет частных облигаций.

Законопроект также расширит денежный пул, доступный для финансирования доступного жилья, за счет увеличения налоговых вычетов на 12,5% для штатов, получивших одобрение в 2018 году, с увеличением этого числа на 50% в течение следующих двух лет.

По словам помощника, это даже более короткие сроки по сравнению с версией закона 2019 года, которая постепенно увеличивалась в течение пяти лет - отражение накладывающегося жилищного кризиса, который усугубился пандемией.

Другие положения, которые законодатели хотят включить в сделку по инфраструктуре, включают запрет государственным агентствам делать взносы в масштабе штата или оказывать политическую поддержку при выборе проекта.

Эта мера направлена на противодействие доступной оппозиции, часто известной как NIMBYism, которая часто тормозит жилищное строительство на местном уровне. Законопроект также расширит размер субсидий, доступных для налогоплательщиков жилых домов, племен и налогоплательщиков с очень низким доходом, и принесет больше застройки в более мелкие районы, в которых часто возникают трудности с открытием новых проектов.

План Байдена по созданию рабочих мест в Америке увеличит финансирование некоторых из этих программ, включая инвестиции в сельские районы и государственное жилье. Его первый план также предусматривал новую налоговую скидку на доступное жилье и увеличение государственных налоговых кредитов на домовладение на 55 миллиардов долларов.