План США по Ближнему Востоку с новым мировым размахом

26 июня в столице Бахрейна Манама завершилась двухдневная конференция, на которой была представлена экономическая часть американского плана по Ближнему Востоку, заранее названная его создателями «сделкой века». Широко разрекламированное США мероприятие постоянно понижало свой статус и закончилось практически ничем. Интересно, в чём был смысл «сделки», и как американские «миротворцы» пытались сохранить лицо.

Бойкот и протесты

Факт, что конференция не даст никаких осязаемых результатов, был ясен с самого начала. Можно ли себе представить какие-либо серьезные переговоры с международным арбитражем, если двое из трёх главных сторон категорически отказываются принимать в них участие и признавать арбитра?

После категорического «нет», с предельной ясностью озвученного Организацией Освобождения Палестины и ХАМАСом, вообще непонятно, зачем американцы стали длить эту затею? Но, видимо, отступать им было некуда, и нужно было в любых обстоятельствах сохранить лицо

При этом в большинстве арабских и мусульманских стран любые телодвижения США в деле ближневосточного урегулирования, особенно после признания Иерусалима столицей еврейского государства и подтверждения израильского права на Голанские высоты, прочитываются как проявление неслыханного цинизма. В Международный день Аль-Кудса («День Иерусалима»), который в этом году пришёлся на 31 мая, по всему мусульманскому миру прошли многотысячные демонстрации под лозунгом «Свобода Палестины не продаётся!».

Кто приехал в Бахрейн?

В этих обстоятельствах в конференции в Бахрейне приняли участие представители совсем немногих государств Ближнего Востока – Израиля, Саудовской Аравии, Эмиратов, Иордании, Египта и Ливана. Самое удивительное, что даже Тель-Авив, заранее просчитавший гарантированный провал американской миссии, до предела снизил своё представительство. Вместо ожидаемой делегации во главе с министром финансов Моше Кахлоном, в Бахрейн приехало несколько бизнесменов во главе с неким Йоавом Мордехаем, не занимающим никакой должности в исполнительной власти и служившим когда-то «координатором действий правительства» на арабских территориях.

Небольшая группа бизнесменов представляла также и Палестину. Самое забавное, что конкретно о самих американских идеях арабские представители предпочли вообще прямо не говорить

Так, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что королевство, как давний и верный союзник палестинцев, «поддержит всё, что принесёт процветание региону». Чуть более политичен по отношению к американскому плану был его коллега из Эмиратов Убейе бин Хаммад:

«Если это единственная инициатива, лежащая на столе, надо дать ей шанс».

Американская радость или полмиллиона скачиваний

Американцы, - со свойственным им желанием режиссировать окружающей действительностью, - пытались разыграть свою сделку чуть ли не по голливудским стандартам. План долгое время держался в секрете, и экономическая его часть была обнародована только за несколько дней до встречи в Манаме. Если бегло просмотреть проект так, как он представлен в сети (https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/), возникает впечатление, что перед нами очередная коммерческая реклама, а не серьезная дипломатическая инициатива. Хотя, быть может, правила маркетинга всё активней вторгаются в международную политику, и США считают, что весь мир продаётся и покупается?

Примерно в этом же стиле высказался в Манаме и главный автор «сделки века», зять Дональда Трампа и активист влиятельной хасидской организации «Хабад Любавич» Джаред Кушнер. Он заявил, что его план уже состоялся, и встреча в Бахрейне имела успех, так как на сайте Белого Дома проспект «Peace to prosperity» был скачан полмиллиона раз

Тут, конечно, хочется огорчить американского политика. Это далеко не рекорд. К примеру, в сети Instagram знаменитое «яйцо» от World_record_egg собрало 53 миллиона лайков, а в Facebook очередная филиппинка против Трампа, размещённая на Humans of New York, получила 1,1 млн скачиваний.

Что хотели предложить американцы?

В принципе, 143-страничный американский план поражает своей простотой и наивностью. В сухом остатке они предлагают вложить $50 млрд (четверть совокупного состояния главных американских миллиардеров - Джеффа Безоса и Билла Гейтса) в развитие Палестины в ответ на многообразные политические уступки, суть которых пока ещё до конца не ясна (политическая часть плана тоже держится в секрете). При этом Палестина получает только половину – 25 млрд, остальное – сопредельные страны. Эти деньги предполагается пустить на ряд инфраструктурных проектов, а также развитие здравоохранения и образования.

«За эти два дня я поговорил со многими людьми. План можно будет реализовать при появлении необходимых условий», - сообщил по итогам конференции Кушнер журналистам

Что это за условия? - он, понятное дело, уточнять не стал.

Новая Палестина с еврейскими анклавами

Как ни старались американцы хранить в секрете политическую часть плана, она, - в основных её чертах, - уже весной стала известна израильской прессе. В принципе речь сводится к созданию государства «Новая Палестина», которое будет делить с Израилем свою столицу в Иерусалиме. Одновременно на арабских территориях образуются еврейские анклавы вокруг еврейских поселений. И, главное, американцы угрожают ООП и ХАМАСу, что, в том случае, если они откажутся подписывать соглашение, США добьются прекращения какой-либо финансовой помощи Палестине со стороны всех стран мира.

Международная критика

Как раз такое убеждение США относительно поддержки «всего мира» особенно умиляет, тем более, что уже в период подготовки конференции в Бахрейне «сделка Кушнера-Трампа» подверглась самой разносторонней критике.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна категорически выступает «против попыток США келейно продвигать какие-то идеи, которые противоречат принципам двухгосударственного решения палестинской проблемы»

Близкую позицию заняли европейские левые: «План Кушнера отодвигает перспективу ближневосточного урегулирования как можно дальше», - написала, в частности, в своём редакционной комментарии британская газета Gardian.

И самое интересное, что против американской инициативы выступили также и многие правые в Израиле, которые убеждены, что палестинские арабы давно могли бы процветать, если бы не их антисемитизм и ненависть к еврейскому государству.

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«Финансовыми посулами не разрешить палестинскую проблему», - с такими заголовками вышли сегодня многие газеты в мусульманских странах. Добавить к этому, пожалуй, нечего.

Урок прост. Чтобы создавать работающие миротворческие планы, нужно как минимум избавляться от уверенности, что всё на этом свете продаётся

Правда, кто внятно объяснит это господину Кушнеру, его коллегам и единомышленникам, пока неизвестно.