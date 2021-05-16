Пытки и избиения. Арестованные в Беларуси журналисты заявили об издевательствах в милиции

Политика

Арестованные в Беларуси журналисты Александр Бураков и Владимир Лаптевич заявили о пытках в милиции.

Накануне суд Могилёва арестовал журналиста новостного сайта Лаптевича и внештатного корреспондента Deutsche Welle Буракова на 20 суток. Их обвиняют в участии в «несанкционированном мероприятии».

При этом суд вынес решение, основываясь лишь на свидетельских показаниях сотрудника милиции.

Во время судебного слушания Бураков заявил о «пытках и бесчеловечном обращении».

Например, он заявил, что его неоднократно будили по ночам, а охранники заставляли раздеваться догола. Лаптевич сообщил о том же. Журналисты в знак протеста объявили голодовку, передает «Радио Свобода».