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Пытки и избиения. Арестованные в Беларуси журналисты заявили об издевательствах в милиции

Сергей Михневич
16 мая, 2021 17:13
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 17:13
1 мин
Pixabay
Pixabay

Арестованные в Беларуси журналисты Александр Бураков и Владимир Лаптевич заявили о пытках в милиции.

Накануне суд Могилёва арестовал журналиста новостного сайта Лаптевича и внештатного корреспондента Deutsche Welle Буракова на 20 суток. Их обвиняют в участии в «несанкционированном мероприятии».

При этом суд вынес решение, основываясь лишь на свидетельских показаниях сотрудника милиции.

Во время судебного слушания Бураков заявил о «пытках и бесчеловечном обращении».

Например, он заявил, что его неоднократно будили по ночам, а охранники заставляли раздеваться догола. Лаптевич сообщил о том же. Журналисты в знак протеста объявили голодовку, передает «Радио Свобода».

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