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Певица и продюсер Мадонны SOPHIE погибла в Афинах

Сергей Михневич
30 января, 2021 17:12
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 17:12
1 мин
Скончалась шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie
Flickr

Скончалась шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон), ей было 34 года. Об этом в сегодня, 30 января, сообщила газета The Guardian со ссылкой на менеджмент звезды.

«Не только в связи с изобретательной музыкой, которую она писала, но и по причине того посыла,

который она транслировала всему миру: она была символом раскрепощенности», — говорится в сообщении.

Певица прославилась после выхода песни Bipp в 2013 году. Два года назад она записала единственный студийный альбом под названием Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Он был номинирован на Grammy как «Лучший танцевальный/электронный альбом», сообщает 360 канал.

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Sophie (Софи Ксеон)
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