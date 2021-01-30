Певица и продюсер Мадонны SOPHIE погибла в Афинах

Общество

Скончалась шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон), ей было 34 года. Об этом в сегодня, 30 января, сообщила газета The Guardian со ссылкой на менеджмент звезды.

«Не только в связи с изобретательной музыкой, которую она писала, но и по причине того посыла,

который она транслировала всему миру: она была символом раскрепощенности», — говорится в сообщении.

Певица прославилась после выхода песни Bipp в 2013 году. Два года назад она записала единственный студийный альбом под названием Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Он был номинирован на Grammy как «Лучший танцевальный/электронный альбом», сообщает 360 канал.