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Политика

Петр Порошенко сменил стиль и «обновил» лицо

Артем Денисов
14 апреля, 2021 04:25
1 мин
Артем Денисов
14 апреля, 2021 04:25
1 мин
Petro Poroshenkovia Globallookpress.com
Petro Poroshenkovia Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в новом образе.

Ныне действующий депутат Верховной Рады сменил стиль. Он был обут в новые люферы Louis Vuitton за $875 долларов.

Также Порошенко сменил стрижку. Как считают специалисты, политик сделал пластическую операцию, пишет strana.ua.

Напомним, Порошенко во время последнего визита в Крым в 2014 году обманул местного таксиста. Тогда политик прибыл в Симферополь для переговоров с властями региона, однако местные жители не пустили его в местный парламент. Порошенко пришлось бежать в окружении правоохранителей. Он покинул центр города на оказавшемся поблизости такси.

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