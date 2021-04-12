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Политика

Петр Порошенко призвал «остановить» Владимира Путина турецкими беспилотниками

Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 14:49
1 мин
Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 14:49
1 мин
Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко предложил вооружить украинских военных в Донбассе беспилотниками и противотанковыми ракетными комплексами.

Порошенко призвал созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По его словам, чтобы «остановить Путина» необходимо ввести в зону конфликта в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar и американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, пишет «РИА Новости».

Порошенко причастен к водной блокаде Крыма. Об этом ранее заявил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.

По его словам, рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыму, обладает доказательствами прямого участия Порошенко к водной блокаде полуострова, устроенной Киевом. Перекрытие Северо-Крымского канала происходило с личного одобрения и под контролем бывшего украинского президента.

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Украина
Война
Петр Порошенко
Политика
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