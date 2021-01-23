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Петербуржцы: в город движутся грузовики с военными и Росгвардией

Сергей Михневич
23 января, 2021 11:40
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 11:40
1 мин
Санкт-Петербург
Pixabay

В Петербург движутся грузовики с военными и Росгвардией. По словам очевидцев, в город со стороны Сестрорецка направляются около 20 армейских «Уралов» и еще один грузовик той же марки, в котором едут сотрудники Росгвардии, пишет Росбалт.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил, что полностью оцеплена Дворцовая площадь, омоновцы в шлемах встали у Эрмитажа. Вдоль Невского проспекта до Садовой улицы размещены уборочная техника и пустые автобусы, написал он в телеграм-канале.

Сегодня, 23 января, в центре Северной столицы протестующие намерены выйти на мероприятие в поддержку арестованного политика-оппозиционера Алексея Навального.

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