Политика

В Петербург движутся грузовики с военными и Росгвардией. По словам очевидцев, в город со стороны Сестрорецка направляются около 20 армейских «Уралов» и еще один грузовик той же марки, в котором едут сотрудники Росгвардии, пишет Росбалт.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил, что полностью оцеплена Дворцовая площадь, омоновцы в шлемах встали у Эрмитажа. Вдоль Невского проспекта до Садовой улицы размещены уборочная техника и пустые автобусы, написал он в телеграм-канале.

Сегодня, 23 января, в центре Северной столицы протестующие намерены выйти на мероприятие в поддержку арестованного политика-оппозиционера Алексея Навального.