Политика

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Максим Резник потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального. Комментарии политика вынужденно выслушивал и губернатор города Александр Беглов, который представлял парламенту кандидатов в вице-губернаторы.

Речь Резника прервали, как только он заговорил о «трусливом преследовании Навального». На этом моменте микрофон просто отключили. Тем не менее, депутат закончил свое повествование призывом к освобождению российского оппозиционера, передает Znak.com.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле назвали причину ареста политика Алексея Навального и объяснили, почему мысль о том, что президент РФ Владимир Путин боится оппозиционера, «полная ерунда».