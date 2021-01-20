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Политика
Петербургскому депутату отключили микрофон из-за упоминания Алексея Навального
20 января, 2021 13:56
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maximreznik.ru
На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Максим Резник потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального. Комментарии политика вынужденно выслушивал и губернатор города Александр Беглов, который представлял парламенту кандидатов в вице-губернаторы.
Речь Резника прервали, как только он заговорил о «трусливом преследовании Навального». На этом моменте микрофон просто отключили. Тем не менее, депутат закончил свое повествование призывом к освобождению российского оппозиционера, передает Znak.com.
Ранее сообщалось о том, что в Кремле назвали причину ареста политика Алексея Навального и объяснили, почему мысль о том, что президент РФ Владимир Путин боится оппозиционера, «полная ерунда».
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