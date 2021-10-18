Петербургского депутата и его помощника обвинили в попытке заработать на откатах
Генпрокуратура РФ утвердила обвинения по делам против бывшего депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Они обвиняются в присвоении средств в размере 17 млн рублей. Следствие уверено, что Коваль брал откаты от компаний, поставляющих оборудование и технику в городские медучреждения.
Факт взяточничества был зафиксирован в 2017 году. Тогда Коваль брал деньги с хозяина фирм, которые поставляли медоборудование. Депутат добивался от муниципалитета субсидий на приобретение медтехники. Взамен он забирал по 10% от каждого госконтракта.
По версии следствия, Коваль внёс ряд изменений в закон «О бюджете Санкт-Петербурга». По этим поправкам из бюджета было выделено 108,9 млн рублей на материалы и оборудование для двух больниц, двух роддомов и одной районной поликлиники. На этом Коваль заработал на иномарку и забрал 10 млн рублей.
В марте 2018 года депутат предложил другому владельцу фирмы помощь с обходом законодательства – взамен от потребовал 10% от суммы, которую власти города выделят на покупку и монтаж лифтов в одном из роддомов. За госконтракт на 8,7 млн рублей Коваль получил 800 тысяч рублей.
Коваль и его помощник находятся в СИЗО. Им обоим грозит до 12 лет лишения свободы.
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