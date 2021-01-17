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В центр Петербурга, где практически каждый день проходят акции протеста, в эти минуты стянули полицию и Росгвардию.

У станции метро «Гостиный двор» находятся семь автомобилей, принадлежащих полиции. Еще три машины МВД, автозак и грузовик Росгвардии припаркованы на пересечении Невского проспекта и Перинной линии. Сотрудники стоят снаружи группами, передает корреспондент «Росбалта».

Ранее сообщалось, что в Москве проходят задержания активистов, политиков и журналистов. Ожидается возвращение Алексея Навального из Германии, где он проходил лечение.